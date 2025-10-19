VIDEO: बिहार विधानसभा चुनाव में दिखा तेज प्रताप यादव का जलवा, बिहार पुलिस भी कर रही है उनके लिए प्रचार- प्रसार

  1. हिन्दी समाचार
​बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के बेटे तेज प्रताप यादव हमेंशा चर्चा में बने रहते है। लालू प्रसाद यादव ने भले ही तेज प्रताप को अपनी पार्टी राजद से बाहर कर दिया है, लेकिन उनकी चर्चा हमेंशा ही होती रहती है। कभी वह अपने बयानों के कारण चर्चा में रहते है तो कभी किसी और विवाद के कारण। इस बार तेज प्रताप यादव फिर से चर्चा में है।

By Satish Singh 
Updated Date

पटना। ​बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के बेटे तेज प्रताप यादव हमेंशा चर्चा में बने रहते है। लालू प्रसाद यादव ने भले ही तेज प्रताप को अपनी पार्टी राजद से बाहर कर दिया है, लेकिन उनकी चर्चा हमेंशा ही होती रहती है। कभी वह अपने बयानों के कारण चर्चा में रहते है तो कभी किसी और विवाद के कारण। इस बार तेज प्रताप यादव फिर से चर्चा में है। क्योकि उनके लिए चुनाव प्रसार बिहार की पुलिस कर रही है। बिहार पुलिस के एक वाहन में तेज प्रताप यादव के पार्टी का एक कार्यकर्ता बैठा है और वह तेज प्रताप यादव की पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहा है। अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और लोग इस पर जमकर कमंट कर रहे है।

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने अपने बेटे तेज प्रताप यादव को कुछ माह पहले अपनी पार्टी राजद से बाहर कर दिया था। इसके बाद तेज प्रताप यादव ने अपनी खुद की पार्टी जनशक्ति जनता दल बनाया और पार्टी के प्रचार प्रसार में लग गए। तेज प्रताप बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में अपनी ही पार्टी जनशक्ति जनता दल से वैशाली जिले के महुआ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे है। उन्होने हजारों कार्यकर्ताओं के साथ अपनी दादी की फोटो लेकर नमांकन कराया था। इस बार फिर से वह सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे है। एक्स पर एक यूजर ने एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें उसने लिखा है कि तेज प्रताप यादव का जलवाा कायम है। बिहार पुलिस भी उनकी पार्टी का प्रचार प्रसार कर रही है। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में एक पुलिस की जीप में एक पीछे एक युवक सवार है। युवक जीप का दरवाजा खोल कर खड़ा है। युवक ने तेज प्रताप यादव की पार्टी की टोपी लगा रखी है और लोग उसका वीडियो बना रहा है। पुलिस युवक को अपनी जीत में बैठा कर कहा ले जा रही है। इसकी जानकारी नहीं हो पाई है। लेकिन इस वीडियो पर लोगों के कमेंट देख कर सभी को हसी आ रही है।

