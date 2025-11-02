  1. हिन्दी समाचार
  2. बिहार
  3. कानून-व्यवस्था के मुद्द पर एनडीए सरकार पर जमकर बरसे तेजस्वी, कहा-महागठबंधन की सरकार बनने के बाद सलाखों के पीछे होंगे अपराधी

कानून-व्यवस्था के मुद्द पर एनडीए सरकार पर जमकर बरसे तेजस्वी, कहा-महागठबंधन की सरकार बनने के बाद सलाखों के पीछे होंगे अपराधी

बिहार विधानसभा चुनाव में कानून-व्यवस्था के मुद्दे पर सत्तापक्ष और विपक्ष के नेता एक दूसरे पर जमकर हमले बोल रहे हैं। आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने बिहार की एनडीए सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि, किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। खरमास में सब अपराधियों का खात्मा हो जाएगा।

By शिव मौर्या 
Updated Date

Bihar Elections 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में कानून-व्यवस्था के मुद्दे पर सत्तापक्ष और विपक्ष के नेता एक दूसरे पर जमकर हमले बोल रहे हैं। आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने बिहार की एनडीए सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि, किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। खरमास में सब अपराधियों का खात्मा हो जाएगा।

पढ़ें :- लालू जी चाहते हैं कि उनका बेटा CM बने, और सोनिया जी चाहती हैं कि उनका बेटा PM बने...महागठबंधन पर अमित शाह ने साधा निशाना

मीडिया से बातचीत करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि, NCRB के आंकड़ों के अनुसार बिहार अपराध में शीर्ष पर है। 14 नवंबर को नतीजें आने के बाद 18 नवंबर को हमारी महागठबंधन सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। 26 नवंबर से लेकर 26 जनवरी 2026 के बीच बिहार के सभी अपराधी और असामाजिक तत्व जेल की सलाखों के पीछे होंगे। खरमास में सब अपराधियों का खात्मा हो जाएगा। किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा।

बता दें कि, बिहार विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण के लिए 6 नवंबर को मतदान होना है। पहले चरण के मतदान से पहले एनडीए और महागठबंधन के बीच घमासान मचा हुआ है। ऐसे में सभी नेता वोटरों को लुभाने के लिए अपने अपने वादे कर रहे हैं और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर एक दूसरे को घेर रहे हैं।

 

 

 

पढ़ें :- तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा- एनडीए उम्मीदवार राज्य में करा रहे है खून खराबा

 

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

आज पेपरलीक ने बिहार के युवाओं का भविष्य बर्बाद कर दिया...राहुल गांधी ने BJP-JDU सरकार पर जमकर साधा निशाना

आज पेपरलीक ने बिहार के युवाओं का भविष्य बर्बाद कर दिया...राहुल गांधी...

महागठबंधन ने अपने घोषणापत्र को झूठ का, छल-कपट का, लोगों की आंखों में धूल झोंकने का दस्तावेज़ बना दिया: पीएम मोदी

महागठबंधन ने अपने घोषणापत्र को झूठ का, छल-कपट का, लोगों की आंखों...

कानून-व्यवस्था के मुद्द पर एनडीए सरकार पर जमकर बरसे तेजस्वी, कहा-महागठबंधन की सरकार बनने के बाद सलाखों के पीछे होंगे अपराधी

कानून-व्यवस्था के मुद्द पर एनडीए सरकार पर जमकर बरसे तेजस्वी, कहा-महागठबंधन की...

लालू जी चाहते हैं कि उनका बेटा CM बने, और सोनिया जी चाहती हैं कि उनका बेटा PM बने...महागठबंधन पर अमित शाह ने साधा निशाना

लालू जी चाहते हैं कि उनका बेटा CM बने, और सोनिया जी...

तेजस्वी यादव का बड़ा बयान, सरकार बनने के दो माह के अंदर सभी अपराधियों को भेज देंगे जेल

तेजस्वी यादव का बड़ा बयान, सरकार बनने के दो माह के अंदर...

Video: दुलारचंद यादव का पोता बोला- सारा दोष सीधे मुझ पर मढ़ने की चल रही है तैयारी

Video: दुलारचंद यादव का पोता बोला- सारा दोष सीधे मुझ पर मढ़ने...