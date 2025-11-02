कानून-व्यवस्था के मुद्द पर एनडीए सरकार पर जमकर बरसे तेजस्वी, कहा-महागठबंधन की सरकार बनने के बाद सलाखों के पीछे होंगे अपराधी

Bihar Elections 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में कानून-व्यवस्था के मुद्दे पर सत्तापक्ष और विपक्ष के नेता एक दूसरे पर जमकर हमले बोल रहे हैं। आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने बिहार की एनडीए सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि, किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। खरमास में सब अपराधियों का खात्मा हो जाएगा।

मीडिया से बातचीत करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि, NCRB के आंकड़ों के अनुसार बिहार अपराध में शीर्ष पर है। 14 नवंबर को नतीजें आने के बाद 18 नवंबर को हमारी महागठबंधन सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। 26 नवंबर से लेकर 26 जनवरी 2026 के बीच बिहार के सभी अपराधी और असामाजिक तत्व जेल की सलाखों के पीछे होंगे। खरमास में सब अपराधियों का खात्मा हो जाएगा। किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा।

बता दें कि, बिहार विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण के लिए 6 नवंबर को मतदान होना है। पहले चरण के मतदान से पहले एनडीए और महागठबंधन के बीच घमासान मचा हुआ है। ऐसे में सभी नेता वोटरों को लुभाने के लिए अपने अपने वादे कर रहे हैं और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर एक दूसरे को घेर रहे हैं।