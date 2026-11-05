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तेजस्वी यादव, बोले-क्या 𝐑𝐒𝐒 के ये आतंकवादी देशभर में धमाके करने की रच रहे थे साज़िश?

राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के नेता व बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) ने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ पर गुरुवार को बड़ा हमला बोला है। उन्होंने एक्स पोस्ट पर लिखा कि बिहार में 𝐑𝐒𝐒 से जुड़े चंदन तिवारी, अभिषेक तिवारी, लालटू कुमार और सरस कुमार से 𝟒𝟒,𝟎𝟎𝟎 जिंदा कारतूस पकड़े गए है।

By santosh singh 
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पटना। राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के नेता व बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) ने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ पर गुरुवार को बड़ा हमला बोला है। उन्होंने एक्स पोस्ट पर लिखा कि बिहार में 𝐑𝐒𝐒 से जुड़े चंदन तिवारी, अभिषेक तिवारी, लालटू कुमार और सरस कुमार से 𝟒𝟒,𝟎𝟎𝟎 जिंदा कारतूस पकड़े गए है। उनका आरोप है कि ये लोग गोला-बारूद के अंतरराज्यीय तस्करी के एक खतरनाक नेटवर्क से जुड़े है। क्या 𝐑𝐒𝐒 के ये आतंकवादी देशभर में धमाके करने की साज़िश रच रहे थे?

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नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav)  ने कहा कि 𝐑𝐒𝐒 से जुड़े तस्करी नेटवर्क के तीन लोगों से ही 𝟒𝟒,𝟎𝟎𝟎 ज़िंदा कारतूस पकड़े जाने के बाद भी क्या 𝐑𝐒𝐒 को आतंकवादी संगठन घोषित नहीं कर देना चाहिए?

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