तेजस्वी यादव का एनडीए पर हमला, बोले-प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फैक्ट्री गुजरात में लगवाते हैं और केवल वोट लेने आते हैं बिहार में

राघोपुर विधानसभा सीट (Raghopur Assembly seat) से राजद उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौर पर कहा कि यह लोग नकारात्मक लोग हैं। नौकरी दे नहीं सकते हैं, लोगों के साथ न्याय नहीं कर सकते हैं, खासतौर पर बिहार के साथ। उन्होंने कहा कि फैक्ट्री प्रधानमंत्री गुजरात में लगवाते हैं और बिहार में केवल वोट लेने आते हैं।

राघोपुर। राघोपुर विधानसभा सीट (Raghopur Assembly seat) से राजद उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौर पर कहा कि यह लोग नकारात्मक लोग हैं। नौकरी दे नहीं सकते हैं, लोगों के साथ न्याय नहीं कर सकते हैं, खासतौर पर बिहार के साथ। उन्होंने कहा कि फैक्ट्री प्रधानमंत्री गुजरात में लगवाते हैं और बिहार में केवल वोट लेने आते हैं। अभी भी बिहार के लोगों को करोड़ों की तादाद में पलायन क्यों करना पड़ रहा है?

प्रधानमंत्री के एक-एक वाक्य को सुना जाए तो उसमें नकारात्मकता ही नजर आएगी। यह भाजपा के लोग 2008 से जांच ही कर रहे हैं। जब चुनाव आता है तब वे जांच ही करते हैं। यह सब लोगों को गुमराह करने के लिए किया जा रहा है लेकिन बिहार की जनता मुद्दों की बात करती है, हम मुद्दों की बात करते हैं।

नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार की जनता परिवर्तन चाहती है। बदलाव के मूड में है। भ्रष्टाचारी सरकार को हटाने के मूड में है। बिहार को जिन लोगों ने गरीब बना कर रखा है उन्हें हटाना है। एक कारखाना बिहार में नहीं खुला है। सब कारखाने गुजरात में खुल रहे हैं। गुजरात का विकास किया जा रहा है और वोट बिहार से मांगा जा रहा है। बिहार को सिर्फ बदनाम किया जा रहा है नफरत की बातें करते हैं कोई भी सकारात्मक बातें नहीं करते हैं। गुजरात में ही सब उद्योग लगेंगे इन्वेस्टमेंट मीट और गुजरात में होंगे, गुजरात में अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम बनेंगे हर चीज गुजरात में कोई देंगे।

इन्होंने बिहार के लिए कुछ नहीं किया केवल बिहार को ठगने का काम किया है। जितना उन्होंने गुजरात को दिया उसका एक प्रतिशत भी बिहार को नहीं दिया है। मुकेश साहनी को उपमुख्यमंत्री बनाने पर सवाल पर कहा कि अति पिछड़ा विरोधी चेहरा उनका सामना आ गया है। वह ट्रोल कर रहे हैं अति पिछड़ों से वह नफरत कर रहे हैं जब से हम लोगों ने उपमुख्यमंत्री मुकेश साहनी को घोषित किया है वह अति पिछड़ा से नफरत करने लगे हैं। प्रधानमंत्री के बिहार में सभा करने पर कहा कि बिहार आएंगे, लेकिन जो वादे किए हैं वह पूरा नहीं होगा। उनकी बेचैनी को दूर कर दिया जाएगा आने वाले समय में खगरिया में सभा रद्द होने पर तेजस्वी ने कहा कि यह तानाशाही है।

