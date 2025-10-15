सीट बंटवारे से पहले तेजस्वी यादव ने राघोपुर से किया नामांकन, कहा-हम भ्रष्टाचार और अपराध मुक्त बनाना चाहते हैं राज्य

  1. हिन्दी समाचार
राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता तेजस्वी यादव ने हाई प्रोफाइल सीट राघोपुर से अपना नामांकन आज दाखिल कर दिया है। नामांकन के दौरान तेजस्वी यादव के साथ राजद कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ पड़ा। वहीं, इस दौरान लालू प्रसाद यादव, मां राबड़ी देवी, बहन मीसा भारती समेत अन्य नेता भी मौजूद रहे।

By शिव मौर्या 
Updated Date

पटना। राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता तेजस्वी यादव ने हाई प्रोफाइल सीट राघोपुर से अपना नामांकन आज दाखिल कर दिया है। नामांकन के दौरान तेजस्वी यादव के साथ राजद कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ पड़ा। वहीं, इस दौरान लालू प्रसाद यादव, मां राबड़ी देवी, बहन मीसा भारती समेत अन्य नेता भी मौजूद रहे। सबसे अहम ये है कि, महागठबंधन में अभी सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है। इससे पहले तेजस्वी यादव ने राघोपुर से अपना नामांकन दाखिल कर दिया है।

तेजस्वी यादव ने कहा कि, राघोपुर की जनता ने हमारे ऊपर लगातार दो बार भरोसा किया है। तीसरी बार हमने राघोपुर से अपना नामांकन दाखिल किए हैं। हमें विश्वास है कि राघोपुर की जनता एक बार फिर हम पर भरोसा करेगी। हम सिर्फ़ सरकार नहीं बनाना चाहते, हम बिहार बनाना चाहते हैं।

इसके साथ ही कहा कि, हम भ्रष्टाचार और अपराध मुक्त राज्य बनाना चाहते हैं। कई लोग अफवाह फैला रहे थे कि हम दो जगहों से चुनाव लड़ेंगे। तेजस्वी 243 सीटों से चुनाव लड़ रहा है, लेकिन जब एक सीट की बात आती है, तो हम पहले से ही राघोपुर से चुनाव लड़ते रहे हैं और केवल राघोपुर से ही चुनाव लड़ रहे हैं।

महागठबंधन में नहीं हुआ सीट बंटवारा
बता दें कि, महागठबंधन में अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है। इसको लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। इन सबके बीच तेजस्वी यादव ने आज अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। ऐसे में कुछ लोगों का कहना है कि, अभी महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर पेंच फंसा हुआ है।

 

