तेजस्वी यादव, बोले- चुनाव में बेरोजगारी, महंगाई और शिक्षा पर जनता जवाब मांगेगी, केवल रिबन काटने की तस्वीरों से नहीं होगी संतुष्ट

नई दिल्ली। बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Assembly Elections) तारीखों का ऐलान हो गया है। राजद नेता तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) ने कहा कि महागठबंधन के दलों के बीच सीट बंटवारे को लेकर बातचीत जारी है। जल्द ही इस पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी दलों के बीच सकारात्मक माहौल है। तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) ने कहा कि गठबंधन के सभी दल एकजुट होकर चुनाव मैदान में उतरेंगे। वहीं पटना मेट्रो के पहले चरण के उद्घाटन पर उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रम केवल चुनाव से ठीक पहले ही याद आते हैं।

तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) ने कहा कि जनता अब समझ चुकी है कि विकास के नाम पर दिखावे की राजनीति की जा रही है। उन्होंने तंज करते हुए कहा कि जनता असली मुद्दों जैसे बेरोजगारी, महंगाई और शिक्षा पर जवाब मांगेगी न कि केवल रिबन काटने की तस्वीरों से संतुष्ट होगी।

महागठबंधन सत्ता में आता है तो रोजगार और महिला सुरक्षा के मुद्दे पर होगा जोर : रंजीत रंजन

बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन ने कहा कि पिछली बार महागठबंधन बहुत कम अंतर से सरकार बनाने से चूक गया था। उन्होंने कहा कि इस बार गठबंधन ने राज्य के मुख्य मुद्दों पर फोकस किया है जिनमें युवाओं के रोजगार, शिक्षा व्यवस्था, पेपर लीक की घटनाएं, मनरेगा से जुड़ी परेशानियां और महिलाओं की सुरक्षा शामिल हैं। रंजीत रंजन ने कहा कि अगर इस बार महागठबंधन सत्ता में आता है तो महंगाई के समय में महिलाओं को उनके परिवार को मजबूत करने के लिए हर महीने ढाई हजार रुपये की सहायता दी जाएगी।