  1. हिन्दी समाचार
  2. दिल्ली
  3. तेजस्वी यादव ने दी कार्तिक पूर्णिमा की शुभकामनाएं, संतोष सहनी को लेकर कहा यह उनका फैसला है

तेजस्वी यादव ने दी कार्तिक पूर्णिमा की शुभकामनाएं, संतोष सहनी को लेकर कहा यह उनका फैसला है

राष्ट्रीय जनता दल के नेता और महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने बुधवार को कार्तिक पूर्णिमा और गुरु नानक जयंती के अवसर पर लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं दीं। पटना में पत्रकारों से बात करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि मैं कार्तिक पूर्णिमा और गुरु नानक जयंती के अवसर पर लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं।

By Satish Singh 
Updated Date

पटना। राष्ट्रीय जनता दल के नेता और महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव (Mahagathbandhan’s Chief Ministerial face Tejashwi Yadav) ने बुधवार को कार्तिक पूर्णिमा और गुरु नानक जयंती के अवसर पर लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं दीं। पटना में पत्रकारों से बात करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि मैं कार्तिक पूर्णिमा और गुरु नानक जयंती के अवसर पर लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। विकासशील इंसान पार्टी (Vikassheel Insaan Party) के उम्मीदवार संतोष सहनी के चुनावी दौड़ से बाहर होने पर उन्होने कहा कि यह उनका फैसला है और हम अलग नहीं हैं।

पढ़ें :- बिहार में दो तिहाई बहुमत से फिर से बनने जा रही एनडीए की सरकार- रक्षामंत्री राजनाथ सिंह

दरभंगा जिले के गौरा बौराम सीट से वीआईपी के उम्मीदवार संतोष सहनी (VIP candidate Santosh Sahni) ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन वापस ले लिया और राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार मोहम्मद अफजल अली खान (Rashtriya Janata Dal candidate Mohammad Afzal Ali Khan) को समर्थन देने की घोषणा की। इस बीच राजद सांसद मनोज झा (RJD MP Manoj Jha) ने कहा कि यह चुनाव राज्य में बदलाव लाने वाला होगा क्योंकि पार्टी ने बुनियादी मुद्दों को संबोधित किया है। उन्होंने कहा कि मेरा आकलन है कि यह चुनाव बदलाव के बारे में है और मेरा मानना ​​है कि 1952 के बाद यह पहली बार है कि बुनियादी मुद्दों पर चर्चा की गई है। उनका प्रभाव परिणामों में स्पष्ट हो जाएगा, चाहे वह चरण एक हो या चरण दो। संचयी प्रभाव 14 नवंबर को दिखाई देगा। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 121 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान छह नवंबर को होगा। शेष 122 निर्वाचन क्षेत्रों में 11 नवंबर को दूसरे चरण में मतदान होगा। मतगणना 14 नवंबर को होगी।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Mumbai Monorail Accident : ट्रायल रन के दौरान झुक गई मोनोरेल, हवा में लटकी बोगी, मोटरमैन घायल

Mumbai Monorail Accident : ट्रायल रन के दौरान झुक गई मोनोरेल, हवा...

बिहार में दो तिहाई बहुमत से फिर से बनने जा रही एनडीए की सरकार- रक्षामंत्री राजनाथ सिंह

बिहार में दो तिहाई बहुमत से फिर से बनने जा रही एनडीए...

ये कौन है मिस्ट्री गर्ल जो हरियाणा चुनाव में दिया 22 बार वोट? राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर लगाया गंभीर आरोप

ये कौन है मिस्ट्री गर्ल जो हरियाणा चुनाव में दिया 22 बार...

तेजस्वी यादव ने दी कार्तिक पूर्णिमा की शुभकामनाएं, संतोष सहनी को लेकर कहा यह उनका फैसला है

तेजस्वी यादव ने दी कार्तिक पूर्णिमा की शुभकामनाएं, संतोष सहनी को लेकर...

Maharashtra Local Body Election : महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनावों का ऐलान, तीन चरणों में वोटिंग, जानिए मुंबई नगर निगम का कब होगा इलेक्शन?

Maharashtra Local Body Election : महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनावों का ऐलान,...

Air Travel Good News : 48 घंटे के भीतर फ्री टिकट कैंसिलेशन, 21 दिन में मिलेगा फुल रिफंड

Air Travel Good News : 48 घंटे के भीतर फ्री टिकट कैंसिलेशन,...