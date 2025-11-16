  1. हिन्दी समाचार
  2. बिहार
  3. पहले भाई अब बहन से भी टूटा तेजस्वी यादव का रिश्ता , निशाने पर ‘जयचंद’ संजय

पहले भाई अब बहन से भी टूटा तेजस्वी यादव का रिश्ता , निशाने पर ‘जयचंद’ संजय

बिहार  चुनाव का परिणाम आने के  बाद बाद लालू परिवार में बड़ा  तनाव देखने को मिल रहा है । बीते कल लालू प्रसाद की बेटी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा  'मेरा कोई परिवार नहीं है, अब जाकर ये संजय, रमीज और तेजस्वी यादव से पूछिए, वही लोग हमको निकाला है परिवार से...

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

बिहार  चुनाव का परिणाम आने के  बाद बाद लालू परिवार में बड़ा  तनाव देखने को मिल रहा है । बीते कल लालू प्रसाद की बेटी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा  ‘मेरा कोई परिवार नहीं है, अब जाकर ये संजय, रमीज और तेजस्वी यादव से पूछिए, वही लोग हमको निकाला है परिवार से…

पढ़ें :- VIDEO: बहन रोहणी आचार्य के घर छोड़ने के बाद आगबबूला हुए तेज प्रताप यादव, कहा अब चलेगा सुर्दशन चक्र

लालू यादव की बेटी और तेजस्वी यादव की बहन रोहिणी आचार्य ने पहले सोशल मीडिया पर खुद को लालू यादव परिवार और राजनीति से अलग करने का ऐलान कर दिया और फिर एयरपोर्ट पर परिवार से अलग होने वाले और चप्पल उठाए जाने वाला बयान देकर पटना के सियासी गलियारों में हड़कंप मचा दिया।

निशाने पर क्यों आए संजय यादव

बता  दें कि रोहिणी यादव ने भी मुख्य तौर पर इन सब के लिए तेजस्वी के सबसे करीबी संजय यादव को ही जिम्मेदार ठहराया और उनसे रोहिणी की अदावत चुनाव से पहले शुरू हो गई थी। पहले  लालू के सबसे बड़े बेटे तेज प्रताप को भी चुनाव से ठीक पहले लालू यादव ने पार्टी और परिवार से बाहर निकाल दिया था जिसके लिए तेज प्रताप ने संजय यादव को जिम्मेदार ठहराया था।  लालू परिवार में कलह को लेकर आरजेडी से निकाले जाने के बाद तेज प्रताप यादव हर मौके पर हरियाणा के रहने वाले संजय यादव को आरजेडी का जयचंद बताते हैं और खुले मंचों से भी उनके लिए इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं।

अब रोहिणी आचार्य के बयान के बाद संजय यादव को लेकर कई सवाल उठने लगे हैं। माना जा रहा है संजय यादव ही वो शख्स हैं जिसकी वजह से तेजस्वी यादव का बीते 6 महीने में अपने बड़े भाई तेज प्रताप यादव और अब रोहिणी आचार्य का साथ भी छूट गया।

पढ़ें :- Bihar Election 2025 : Exit Poll के बाद तेजस्वी यादव ने कहा- कोई गुंजाइश नहीं रह गई है

 

 

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

चुनावी नतीजों पर पुष्पम प्रिया ने उठाए सवाल, कहा-BJP उम्मीदवार के काउंटिंग एजेंट हतप्रभ थे कि जहां से कभी वोट नहीं आया वहां वोट कैसे आ रहा?

चुनावी नतीजों पर पुष्पम प्रिया ने उठाए सवाल, कहा-BJP उम्मीदवार के काउंटिंग...

VIDEO: बहन रोहणी आचार्य के घर छोड़ने के बाद आगबबूला हुए तेज प्रताप यादव, कहा अब चलेगा सुर्दशन चक्र

VIDEO: बहन रोहणी आचार्य के घर छोड़ने के बाद आगबबूला हुए तेज...

रमीज नेमत की पढ़ें क्राइम कुंडली, जिसकी वजह से लालू यादव परिवार में छिड़ा है महासंग्राम

रमीज नेमत की पढ़ें क्राइम कुंडली, जिसकी वजह से लालू यादव परिवार...

लालू की बेटी का मायके में बेइज्जती पर छलका दर्द, बोलीं-आप सब मेरे जैसी गलती कभी न करें, किसी घर न हो रोहिणी जैसी बेटी ...

लालू की बेटी का मायके में बेइज्जती पर छलका दर्द, बोलीं-आप सब...

पहले भाई अब बहन से भी टूटा तेजस्वी यादव का रिश्ता , निशाने पर 'जयचंद' संजय

पहले भाई अब बहन से भी टूटा तेजस्वी यादव का रिश्ता ,...

बिहार के नए मुख्यमंत्री इस दिन लेंगे शपथ, कल CM नीतीश कुमार देंगे इस्तीफा

बिहार के नए मुख्यमंत्री इस दिन लेंगे शपथ, कल CM नीतीश कुमार...