  1. हिन्दी समाचार
  2. दिल्ली
  3. ट्रंप के टैरिफ बम फोड़ने के बाद दोनों देशों में तनाव चरम पर, भारत दौरा किया रद, अब Quad समिट में नहीं होंगे शामिल

ट्रंप के टैरिफ बम फोड़ने के बाद दोनों देशों में तनाव चरम पर, भारत दौरा किया रद, अब Quad समिट में नहीं होंगे शामिल

यूएस राष्ट्रपति डोनॉल्ड ट्रंप (US President Donald Trump) के टैरिफ बम (Tariff Bomb) फोड़ने के बाद के दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंध खराब होने लगे हैं। भारत और अमेरिका बीच कड़वाहट साफ नजर आने लगी है। ट्रंप भारत पर इस कदर चिढ़े हुए हैं कि उन्होंने साल के अंत में होने वाले भारत के दौरे को ही रद कर दिया है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। यूएस राष्ट्रपति डोनॉल्ड ट्रंप (US President Donald Trump) के टैरिफ बम (Tariff Bomb) फोड़ने के बाद के दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंध खराब होने लगे हैं। भारत और अमेरिका बीच कड़वाहट साफ नजर आने लगी है। ट्रंप भारत पर इस कदर चिढ़े हुए हैं कि उन्होंने साल के अंत में होने वाले भारत के दौरे को ही रद कर दिया है।

पढ़ें :- अवैध खनन में घिरे BSP विधायक उमाशंकर सिंह, अफसरों की मिलीभगत से सरकारी राजस्व को लगाया 60 करोड़ का चूना, CAG की रिपोर्ट में हुआ खुलासा

बता दें कि न्यूयॉर्क टाइम्स (New York Times) की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इस साल भारत में आयोजित होने वाले क्वाड शिखर सम्मेलन (Quad Summit) में हिस्सा लेने के लिए भारत नहीं आएंगे। बता दें कि अखबार ने सूत्रों के हवाले से कार्यक्रम के रद होने के संबंध में जानकारी दी है।

अमेरिकी अखबार में शनिवार को छपी रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (US President Donald Trump) ने दावा पहले प्रधानमंत्री मोदी को सूचित किया था कि वह इस साल के अंत में भारत आएंगे। हालांकि, अब उन्होंने अपने इस दौरे को रद कर दिया है। हालांकि, इस संबंध में भारत या अमेरिकी सरकार के अधिकारियों से फिलहाल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा भारत

भारत इस साल के अंत में होने वाले क्वाड शिखर सम्मेलन (Quad Summit) की मेजबानी करने के लिए तैयार है। इससे पहले अमेरिकी प्रशासन ने इसी साल जनवरी में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित की थी।

पढ़ें :- चीन ने माना भारत का लोहा, शी जिनपिंग, बोले- साथ मिलकर रहना है जरूरी

टैरिफ बम के बाद से भारत के साथ रिश्तों में है तनाव 

बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (US President Donald Trump) के टैरिफ बम के बाद से ही भारत के साथ रिश्तों में तनाव देखने को मिल रहा है। वहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (US President Donald Trump) ने कई बार ये भी दावा कर दिया है कि उन्होंने भारत-पाकिस्तान संघर्ष (India-Pakistan Conflict) को रुकवाने में भूमिका निभाई। हालांकि, भारत ने स्पष्ट रूप से कहा है कि दोनों देशों के बीच के संघर्ष को रुकवाने में किसी देश ने कोई मध्यस्थता नहीं निभाई है।

चीन के दौरे पर मोदी

ट्रंप के टैरिफ वॉर के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) चीन की यात्रा पर हैं। यहां पर उनकी मुलाकात चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग (Chinese President Xi Jinping) , रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (Russian President Vladimir Putin) से होगी। पीएम मोदी (PM Modi) के इस दौरे पर पूरी दुनिया की नजर है। अमेरिका से बिगड़ते संबंध के बीच प्रधानमंत्री मोदी की ये यात्रा काफी अहम मानी जा रही है।

पढ़ें :- केंद्र व राज्य सरकार सभी घुमंतू जातियों के कल्याण के लिए पूरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ कर रही है कार्य: सीएम योगी
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

इंडिया क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान ​एमएलसी पद के लिए नामित, कई दिग्गज क्रिकेटर कप्तानी में खेले

इंडिया क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान ​एमएलसी पद के लिए नामित, कई...

Pithoragarh Big Accident : पहाड़ी दरकने से NHPC के पावर हाउस की टनल का मुहाना बंद, 11 कर्मचारी अंदर फंसे

Pithoragarh Big Accident : पहाड़ी दरकने से NHPC के पावर हाउस की...

अमेरिकी नेताओं ने अब गुगल के सीईओ पर कसना शुरू किया शिकंजा, सुंदर पिचाई को भेजा नोटिस

अमेरिकी नेताओं ने अब गुगल के सीईओ पर कसना शुरू किया शिकंजा,...

चीन ने माना भारत का लोहा, शी जिनपिंग, बोले- साथ मिलकर रहना है जरूरी

चीन ने माना भारत का लोहा, शी जिनपिंग, बोले- साथ मिलकर रहना...

ट्रंप के टैरिफ बम फोड़ने के बाद दोनों देशों में तनाव चरम पर, भारत दौरा किया रद, अब Quad समिट में नहीं होंगे शामिल

ट्रंप के टैरिफ बम फोड़ने के बाद दोनों देशों में तनाव चरम...

जमीन के घोटाले में पूर्व मंत्री को पत्नी सहित सात साल की सजा, कोर्ट ने लगाया दो लाख से अधिक का जुर्माना

जमीन के घोटाले में पूर्व मंत्री को पत्नी सहित सात साल की...