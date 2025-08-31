ट्रंप के टैरिफ बम फोड़ने के बाद दोनों देशों में तनाव चरम पर, भारत दौरा किया रद, अब Quad समिट में नहीं होंगे शामिल

नई दिल्ली। यूएस राष्ट्रपति डोनॉल्ड ट्रंप (US President Donald Trump) के टैरिफ बम (Tariff Bomb) फोड़ने के बाद के दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंध खराब होने लगे हैं। भारत और अमेरिका बीच कड़वाहट साफ नजर आने लगी है। ट्रंप भारत पर इस कदर चिढ़े हुए हैं कि उन्होंने साल के अंत में होने वाले भारत के दौरे को ही रद कर दिया है।

बता दें कि न्यूयॉर्क टाइम्स (New York Times) की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इस साल भारत में आयोजित होने वाले क्वाड शिखर सम्मेलन (Quad Summit) में हिस्सा लेने के लिए भारत नहीं आएंगे। बता दें कि अखबार ने सूत्रों के हवाले से कार्यक्रम के रद होने के संबंध में जानकारी दी है।

अमेरिकी अखबार में शनिवार को छपी रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (US President Donald Trump) ने दावा पहले प्रधानमंत्री मोदी को सूचित किया था कि वह इस साल के अंत में भारत आएंगे। हालांकि, अब उन्होंने अपने इस दौरे को रद कर दिया है। हालांकि, इस संबंध में भारत या अमेरिकी सरकार के अधिकारियों से फिलहाल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा भारत

भारत इस साल के अंत में होने वाले क्वाड शिखर सम्मेलन (Quad Summit) की मेजबानी करने के लिए तैयार है। इससे पहले अमेरिकी प्रशासन ने इसी साल जनवरी में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित की थी।

टैरिफ बम के बाद से भारत के साथ रिश्तों में है तनाव

बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (US President Donald Trump) के टैरिफ बम के बाद से ही भारत के साथ रिश्तों में तनाव देखने को मिल रहा है। वहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (US President Donald Trump) ने कई बार ये भी दावा कर दिया है कि उन्होंने भारत-पाकिस्तान संघर्ष (India-Pakistan Conflict) को रुकवाने में भूमिका निभाई। हालांकि, भारत ने स्पष्ट रूप से कहा है कि दोनों देशों के बीच के संघर्ष को रुकवाने में किसी देश ने कोई मध्यस्थता नहीं निभाई है।

चीन के दौरे पर मोदी

ट्रंप के टैरिफ वॉर के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) चीन की यात्रा पर हैं। यहां पर उनकी मुलाकात चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग (Chinese President Xi Jinping) , रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (Russian President Vladimir Putin) से होगी। पीएम मोदी (PM Modi) के इस दौरे पर पूरी दुनिया की नजर है। अमेरिका से बिगड़ते संबंध के बीच प्रधानमंत्री मोदी की ये यात्रा काफी अहम मानी जा रही है।