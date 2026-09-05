सहारनपुर कलेक्ट्रेट परिसर में बनी मस्जिद गिराए जाने पर बढ़ा तनाव, सपा सांसद इकरा हसन हाउस अरेस्ट

सहारनपुर। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में शनिवार सुबह कलेक्ट्रेट में बनी मस्जिद को प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया है। प्रशासन ने बताया कि, सिटी मजिस्ट्रेट की अदालत ने मस्जिद निर्माण को सरकारी जमीन पर अवैध घोषित किया था और मस्जिद समिति की पहली अपील भी खारिज हो चुकी थी। इसके चलते प्रशासन ने आज तड़के ही मस्जिद को ध्वस्त कर दिया। इस दौरान वहां पर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स और आरआरएफ बल को तैनात किया गया था। वहीं, मस्जिद के ढहाए जाने के बाद ​तनाव बढ़ गया है। उधर, समाजवादी पार्टी की कैराना से सांसद इकरा हसन को भी हाउस अरेस्ट कर लिया गया है।

दरअसल, सहारनपुर कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित मस्जिद को लेकर पिछले कुछ समय से विवाद की स्थिति बनी हुई थी। अधिकारियों ने बताया कि, सिटी मजिस्ट्रेट के न्यायालय में सुनवाई के दौरान मस्जिद का निर्माण अवैध पाया गया था। ये निर्माण सरकारी जमीन पर पाया गया था। इस आदेश के खिलाफ मस्जिद समिति ने अपील की थी। हालांकि, वह अपील भी खारिज हो गई और सिटी मजिस्ट्रेट का मूल आदेश बरकरार रखा गया। प्रशासन ने कार्रवाई से पहले सभी कानूनी प्रक्रियाएं पूरी करने का दावा किया है।

वहीं, मस्जिद के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई से पहले सहारनपुर में सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी कर दी गयी थी। बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गयी थी। पीएसी और आरआरएफ के जवानों को तैनात किया गया था। मिश्रित आबादी वाले इलाकों में लगातार फुट पेट्रोलिंग और फ्लैग मार्च किया गया।

इस कार्रवाई के बाद सपा सांसद इकरा हसन को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। इकरा हसन सहारनपुर जा रहीं थीं तभी उनको पुलिस ने रोक दिया। बताया जा रहा है कि, तनाव की स्थिति को देखते हुए इकरा हसन को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है।