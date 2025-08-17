  1. हिन्दी समाचार
  3. Lucknow News: लूट -डकैती- अपहरण के आरोपी ने जन्माष्टमी मना रही भक्तों पर चढ़ाई एसयूबी , कई हुए घायल

उत्तरप्रदेश की राजधानी लखनऊ में सड़क हादसे से कई लोग घायल हो गए हैं। बता दें ये घटना तेलीबाग स्थित वरदानी हनुमान मंदिर के पास शनिवार रात जन्माष्टमी के दिन भक्त भगवान कृष्ण का जन्मउत्सव मना रहे थे। जिससे काफी तेज भीड़ लगी थी अब इसी में  एक  एसयूबी जो की काफी तेज रफ्तार में  आ रही थी उसने सबको रौद दिया।इस हादसे में 6 से 8 लोग घायल हो गए  जिनमें 3 की स्थिति बहुत नाज़ुक है एसयूबी को इस तरह रौदते देख कर वहीं अफरा तफरी मच गयी।

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

इसके बाद लोगों की भीड़ ने ड्राईवर को पकड़ कर खूब पिटाई किया फिर आरोपी युवक को पुलिस  के हवाले किया। बता दें कि आरोपी युवक के खिलाफ कई जिलों में अपहरण, चोरी , डकैती के आठ मुकदमें दर्ज हैं।इस हादसे में घायल लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया। उनका इलाज जारी है। बता दें कि आरोपी हुसैनगंज का निवासी है। इसके खिलाफ लखनऊ , बाराबंकी , रायबरेली जैसे कई जिलों में चोरी  लूटपाट , अपहरण समेत आठ मुकदमें दर्ज हैं।

 

 

