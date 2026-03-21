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86 वर्ष की उम्र में हुआ ​अभिनेता का हुआ निधन, पूरे विश्व में फैली शौक की लहर, एक्टर अक्षय कुमार ने कहा मैं उनका शुक्रगुजार हूं

बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार ने हॉलीवुड के मशहूर एक्शन स्टार चक नॉरिस को श्रद्धांजलि दी, जिनका गुरुवार को 86 साल की उम्र में निधन हो गया। अपने एक्स हैंडल पर अक्षय कुमार ने अपनी ज़िंदगी में चक नॉरिस की भूमिका को याद करते हुए कहा कि उन्होंने उन्हें अनुशासन जैसी खूबियों को अपनाने में मदद की।

By Satish Singh 
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नई दिल्ली। बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार ने हॉलीवुड के मशहूर एक्शन स्टार चक नॉरिस को श्रद्धांजलि दी, जिनका गुरुवार को 86 साल की उम्र में निधन हो गया। अपने एक्स हैंडल पर अक्षय कुमार ने अपनी ज़िंदगी में चक नॉरिस की भूमिका को याद करते हुए कहा कि उन्होंने उन्हें अनुशासन जैसी खूबियों को अपनाने में मदद की। अक्षय कुमार ने लिखा कि एक मार्शल आर्टिस्ट के तौर पर बड़े होते हुए चक नॉरिस को वे ऑफ़ द ड्रैगन, मिसिंग इन एक्शन और कई दूसरी फ़िल्मों में देखना सिर्फ़ मनोरंजन नहीं था, यह एक सीख थी। जो अनुशासन, ताक़त और वह सहज नियंत्रण वह पर्दे पर दिखाते थे, वह मेरे साथ रह गया। उस प्रेरणा के लिए शुक्रगुज़ार हूं, जिसने मेरे व्यक्तित्व का एक हिस्सा गढ़ा।

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अभिनेता अक्षय कुमार ने कहा कि एक्टर चक नॉरिस, जो वॉकर टेक्सास रेंजर में अपनी भूमिकाओं के लिए जाने जाते थे और अपनी मार्शल आर्ट की वजह से मशहूर हुए थे। उनका गुरुवार को 86 साल की उम्र में निधन हो गया। एक्टर के परिवार ने नॉरिस के इंस्टाग्राम हैंडल के ज़रिए उनके निधन की ख़बर दी। परिवार ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर लिखा कि बहुत भारी मन से हमारा परिवार हमारे प्यारे चक नॉरिस के कल सुबह अचानक हुए निधन की ख़बर साझा कर रहा है। हालांकि हम उनके निधन के हालात को निजी रखना चाहेंगे, लेकिन कृपया जान लें कि वह अपने परिवार से घिरे हुए थे और शांति से थे। इससे पहले सिल्वेस्टर स्टेलोन ने एक्टर चक नॉरिस के निधन पर शोक व्यक्त किया था। एक्टर ने चक नॉरिस के साथ अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करते हुए उनकी एक पुरानी तस्वीर शेयर की। दोनों कलाकारों ने फ़िल्म The Expendables-2 में साथ काम किया है। स्टैलोन ने लिखा कि चक के साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा लगा। वह हर मायने में एक सच्चे अमेरिकी थे। वह एक बेहतरीन इंसान थे और उनके परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। दिवंगत एक्टर के पास कराटे, ताइक्वांडो, तांग सू डो, ब्राज़ीलियाई जिउ-जित्सु और जूडो में ब्लैक बेल्ट थे।

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