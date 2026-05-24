CBSE ने 12वीं रिजल्ट के बाद तकनीकी खामी स्वीकार की, गलत फीस कटौती पर करेगा रिफंड

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने 2021-22 परीक्षा सत्र को लेकर कक्षा 12वीं के परिणाम (CBSE Class 12 Results) के बाद की प्रक्रिया में एक अहम स्पष्टीकरण जारी किया है। 24 मई 2026 की आधिकारिक नोटिस के अनुसार, उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई कॉपी के लिए आवेदन करते समय कुछ तकनीकी समस्याएं सामने आईं।
नई दिल्ली। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने 2021-22 परीक्षा सत्र को लेकर कक्षा 12वीं के परिणाम (CBSE Class 12 Results) के बाद की प्रक्रिया में एक अहम स्पष्टीकरण जारी किया है। 24 मई 2026 की आधिकारिक नोटिस के अनुसार, उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई कॉपी के लिए आवेदन करते समय कुछ तकनीकी समस्याएं सामने आईं। इसके कारण कई छात्रों के शुल्क कटौती में गड़बड़ी हो गई। कुछ मामलों में छात्रों से ज्यादा पैसे काट लिए गए, जबकि कुछ मामलों में सिस्टम की गलती से कम शुल्क लिया गया।
Class XII Post-Result Process – Update for Students and Parents pic.twitter.com/6kRCzgGneq
— CBSE HQ (@cbseindia29) May 24, 2026
बोर्ड ने साफ किया है कि जिन छात्रों से अधिक पैसा लिया गया है, उन्हें वही अतिरिक्त राशि उसी भुगतान माध्यम (जैसे UPI, कार्ड आदि) से वापस कर दी जाएगी। जिनसे कम शुल्क लिया गया है, उन्हें बाकी राशि जमा करने की जानकारी अलग से दी जाएगी। इसके साथ ही सभी प्रभावित छात्रों को उनकी स्कैन की गई उत्तर पुस्तिकाएं बिना किसी नए आवेदन के उपलब्ध कराई जाएंगी।
फर्जी सर्कुलर को लेकर सीबीएसई का अलर्ट
सीबीएसई (CBSE) ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर ‘फेक न्यूज अलर्ट’ (Fake News Alert) जारी करते हुए छात्रों और अभिभावकों को सतर्क रहने की सलाह दी है। बोर्ड के अनुसार सोशल मीडिया पर एक नकली सर्कुलर तेजी से फैलाया जा रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि तकनीकी समस्याओं के कारण उत्तर पुस्तिका की कॉपी लेने और पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया रद्द कर दी गई है।
Fake News Alert!
A fake information is being circulated claiming that the process of obtaining photocopies of answer books and revaluation has been cancelled by the Board.
❌ This Circular is #FAKE
🚫 Beware of fake news and romours
▶️ Always verify information through… pic.twitter.com/Ljs8mW6HCh
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— CBSE HQ (@cbseindia29) May 23, 2026
सीबीएसई (CBSE) ने इस दावे को पूरी तरह गलत बताया है। बोर्ड ने साफ किया है कि यह सर्कुलर फर्जी है और छात्रों को ऐसी किसी भी अफवाह पर विश्वास नहीं करना चाहिए। सीबीएसई (CBSE) ने अपने पोस्ट में लिखा कि ‘फर्जी खबरों और अफवाहों से सावधान रहें। किसी भी जानकारी की पुष्टि केवल सीबीएसई (CBSE) की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से करें।’