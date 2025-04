मुंबई का माहौल हो गया है ‘टॉक्सिक’, इस इंडस्ट्री के लोग एक-दूसरे को नीचे गिराने में लगे हैं, मैं शाहरुख खान से ज्यादा हूं बिजी

नई दिल्ली। फिल्म निर्देशक अनुराग कश्यप (Film Director Anurag Kashyap) को उनके बेबाक अंदाज और बिना लाग-लपेट के बयानों के लिए जाना जाता है। हाल ही में सोशल मीडिया पर अफवाह फैली कि उन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री (Bollywood Industry) को अलविदा कह दिया है। इसकी वजह थी मार्च 2025 में उनका मुंबई छोड़कर किसी और शहर में बसना है।

हेटर्स को दिया ये जवाब

इसके बाद फैंस और मीडिया में चर्चा शुरू हो गई कि क्या अनुराग कश्यप (Anurag Kashyap) अब फिल्में नहीं बनाएंगे? लेकिन अनुराग ने इन सभी अफवाहों का करारा जवाब देते हुए एक्स पर लिखा-“जो लोग सोचते हैं कि मैं हारकर भाग गया हूं, उन्हें बता दूं कि मैं यहीं हूं। मैं शाहरुख खान (Shahrukh Khan) से भी ज्यादा व्यस्त हूं। 2028 तक की मेरी डेट्स फुल हैं। उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा है।

I have relocated cities.i have not left filmmaking . For all the people who think I am frustrated and gone . I am here and I am busier than shah rukh khan ( I have to be, I don’t make

As much money😂) I don’t have dates until 2028. I have five directorial hopefully coming out…

— Anurag Kashyap (@anuragkashyap72) April 17, 2025