  1. हिन्दी समाचार
  2. पर्दाफाश
  3. भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का इस दिन होगा आधिकारिक ऐलान, आज से चुनाव प्रक्रिया शुरू

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का इस दिन होगा आधिकारिक ऐलान, आज से चुनाव प्रक्रिया शुरू

BJP National President Election: भाजपा ने शुक्रवार को आधिकारिक तौर पर अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए चुनाव प्रक्रिया शुरू होने की घोषणा कर दी है। इस पद के लिए 19 जनवरी 2026 को नामांकन की दाखिल किए जाएंगे। इसके बाद 20 जनवरी को आधिकारिक तौर नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम का ऐलान किया जाएगा। 

By Abhimanyu 
Updated Date

BJP National President Election: भाजपा ने शुक्रवार को आधिकारिक तौर पर अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए चुनाव प्रक्रिया शुरू होने की घोषणा कर दी है। इस पद के लिए 19 जनवरी 2026 को नामांकन की दाखिल किए जाएंगे। इसके बाद 20 जनवरी को आधिकारिक तौर नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम का ऐलान किया जाएगा।

पढ़ें :- बीजेपी के नये राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम फाइनल,पीएम नरेंद्र मोदी खुद बनेंगे प्रस्तावक, आ गई चुनाव की तारीख

भाजपा के राज्यसभा सांसद और नेशनल रिटर्निंग अधिकारी डॉ. के लक्ष्मण ने एक बयान जारी कर कहा, “भारतीय जनता पार्टी, संगठन पर्व 2024 अपने गंतव्य की ओर अग्रसर है। इसी क्रम में आज मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्वाचन प्रक्रिया की आधिकारिक घोषणा करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचन कार्यक्रम निम्नलिखित समय सरणी अनुसार राष्ट्रीय कार्यालय में आहूत होना सुनिश्चित हुआ है।”

भाजपा अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया का कार्यक्रम

शुक्रवार, 16 जनवरी 2026

निर्वाचक मंडल सूची का प्रकाशन, अपराह्नः 12 बजे

सोमवार, 19 जनवरी 2026

पढ़ें :- BJP National President : नितिन नबीन बने BJP के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, जेपी नड्डा की जगह संभालेंगे पार्टी की कमान

नामांकन प्रक्रिया, अपराह्नः 02:00 बजे से 04:00 बजे

नामांकन पत्रों की जाँच, सायं: 04:00 बजे से 05:00 बजे

नामांकन वापस लेने का समय, सायं: 05:00 बजे से 06:00 बजे

राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी द्वारा प्रेस वक्तव्य जारी करना, सायं: 06:30 बजे

मंगलवार, 20 जनवरी 2026

आधिकारिक घोषणा / मतदान (यदि आवश्यक हो) प्रातः 11:30 बजे से 01:30 बजे

पढ़ें :- वंदे मातरम पर बहस के दौरान सदन से गायब रहे राहुल गांधी, संबित पात्रा ने कहा शर्म के कारण नहीं आए नेता विपक्ष

नितिन नबीन हैं प्रबल दावेदार

राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की दौड़ में बिहार सरकार में मंत्री और भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन का नाम सबसे मजबूत माना जा रहा है। पार्टी के अंदर और बाहर यह चर्चा आम है कि यदि कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ तो 20 जनवरी को नितिन नबीन के नाम की घोषणा तय मानी जा रही है। नितिन नबीन को हाल ही में 15 दिसंबर 2025 को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था।

भाजपा की परंपरा रही है कि कार्यकारी अध्यक्ष को बाद में पूर्णकालिक राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। यही वजह है कि उनका नाम सबसे आगे चल रहा है। नबीन राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाते हैं तो वे भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में इस पद पर पहुंचने वाले सबसे युवा नेताओं में शामिल होंगे।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

शाहिद कपूर की रोमांटिक फिल्म ओ रोमियो का नया पोस्टर रिलीज, वैलेंटाइन वीक पर ​सिनेमाघरों में होगी रिलीज

शाहिद कपूर की रोमांटिक फिल्म ओ रोमियो का नया पोस्टर रिलीज, वैलेंटाइन...

IND vs NZ 3rd ODI : इंदौर में भारत नहीं हारा एक भी वनडे मैच, इस बल्लेबाज ने जड़ा था दोहरा शतक

IND vs NZ 3rd ODI : इंदौर में भारत नहीं हारा एक...

मंत्री प्रियांक खड़गे का भाजपा पर तीखा हमला, कहा- भाजपा के भीतर नेतृत्व की भारी कमी

मंत्री प्रियांक खड़गे का भाजपा पर तीखा हमला, कहा- भाजपा के भीतर...

पूर्व राष्ट्रपति को सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने सुनाई पांच साल की सजा, न्याय में बाधा डालने के आरोप में दोष सिद्ध

पूर्व राष्ट्रपति को सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने सुनाई पांच साल की सजा,...

सऊदी अरब के सबसे उम्रदराज व्यक्ति नासिर बिन रादान अल-रशीद अल-वदाई का 142 वर्ष की आयु में निधन, देश में छाई शोक की लहर

सऊदी अरब के सबसे उम्रदराज व्यक्ति नासिर बिन रादान अल-रशीद अल-वदाई का...

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का इस दिन होगा आधिकारिक ऐलान, आज से चुनाव प्रक्रिया शुरू

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का इस दिन होगा आधिकारिक ऐलान, आज से...