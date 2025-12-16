बॉन्डी बीच का हमलावर तेलंगाना का रहने वाला था, पुलिस बोली- साजिद अकरम का भारत से नहीं था कोई सीधा संबंध

नई दिल्ली। ऑस्ट्रेलिया के बॉन्डी बीच (Bondi Beach) पर हुए आतंकी हमले (Terrorist Attack) के मामले में अहम जानकारी तेलंगाना पुलिस (Telangana Police) ने साझा की है। पुलिस के मुताबिक इस घटना का संदिग्ध साजिद अकरम मूल रूप से हैदराबाद का रहने वाला है, लेकिन वह करीब 27 साल पहले ऑस्ट्रेलिया चला गया था। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि साजिद अकरम (Sajid Akram) का हैदराबाद में अपने परिवार से बहुत सीमित संपर्क रहा है। लंबे समय से वह भारत में अपने रिश्तेदारों के संपर्क में नहीं था और उसका जीवन पूरी तरह ऑस्ट्रेलिया में ही केंद्रित था।