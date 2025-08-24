shubhanshu shukla :शुभांशु शुक्ला के स्वागत को तैयार राजधानी: रातोंरात घर के सामने बनाई गई सड़क, छह मार्गों पर रहेगा डायवर्जन

एस्ट्रोनॉट शुभांशु मिश्रा के स्वागत के लिए राजधानी लखनऊ तैयार है। अंतरिक्ष यात्री सोमवार यानी 25 अगस्त को लखनऊ स्थित अपने घर पहुंचेंगे। उनके आगमन को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। बड़े ही धूमधाम से उनका स्वगत किया जाएगा। छह मार्गों पर रूट डायवर्जन किया गया है। शुभांशु के आने के पहले त्रिवेणी नगर स्थित उनके अवास के सामने सीमेंटेड सड़क बना दी गई है। इसके साथ ही त्रिवेणी नगर वार्ड की एक सड़क का नाम भी शुभांशु शुक्ला मार्ग होगा।Axiom-4 मिशन के ग्रुप कैप्टन और अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला के लखनऊ आगमन पर छह मार्गों पर डायवर्जन प्रस्तावित किया गया है। सुबह 9 बजे के कार्यक्रम के लिए यह बदलाव सुबह 7 बजे से ही रहेगा।

इन रूटों पर रहेगा डायवर्जन

दिलकुशा तिराहा रेलवे क्रासिंग से पायनियर तिराहा से वाहन पिपराघाट गोल चक्कर तिराहे की ओर नहीं जा सकेंगे। ये वाहन दिलकुशा चौराहे से अर्जुनगंज बाजार होते हुए जाएंगे।

पिपराघाट गोल चक्कर तिराहा से जी-20 तिराहा शहीद पथ की ओर जाने वाले वाहन पायनियर तिराहा, दिलकुशा चौराहा से अर्जुनगंज बाजार होते हुए जाएंगे।जी-20 तिराहा शहीद पथ से पिपराघाट गोल चक्कर तिराहा या गोमतीनगर की ओर जाने वाले वाहन हुसाड़िया जीवन प्लाजा, शहीद पथ होते हुए जाएंगे।जनेश्वर मिश्र पार्क गेट नं-7 से कावेरी अपार्टमेंट तिराहा, डीपीएस स्कूल तिराहा की ओर जाने वाले वाहन जनेश्वर मिश्र पार्क गेट नं-1, 2 की तरफ से दयाल पैराडाइज चौराहा होते हुए जाएंगे।

शहीद पथ सर्विस रोड से हेल्थ सिटी विस्तार चौराहा की ओर से डीपीएस जाने वाले वाहन यातायात हेल्थ सिटी विस्तार हॉस्पिटल के सामने से होते हुए मैकूलाल तिराहा से दाहिने शहीद पथ सर्विस रोड होकर जाएंगे।मैकूलाल तिराहा से गोमतीनगर विस्तार थाना की ओर कोई भी वाहन नहीं जा सकेंगे।