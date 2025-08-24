  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. shubhanshu shukla :शुभांशु शुक्ला के स्वागत को तैयार राजधानी: रातोंरात घर के सामने बनाई गई सड़क, छह मार्गों पर रहेगा डायवर्जन

shubhanshu shukla :शुभांशु शुक्ला के स्वागत को तैयार राजधानी: रातोंरात घर के सामने बनाई गई सड़क, छह मार्गों पर रहेगा डायवर्जन

एस्ट्रोनॉट शुभांशु मिश्रा के स्वागत के लिए राजधानी लखनऊ तैयार है। अंतरिक्ष यात्री सोमवार यानी 25 अगस्त को लखनऊ स्थित अपने घर पहुंचेंगे। उनके आगमन को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। बड़े ही धूमधाम से उनका स्वगत किया जाएगा। छह मार्गों पर रूट डायवर्जन किया गया है। शुभांशु के आने के पहले त्रिवेणी नगर स्थित उनके अवास के सामने सीमेंटेड सड़क बना दी गई है। इसके साथ ही त्रिवेणी नगर वार्ड की एक सड़क का नाम भी शुभांशु शुक्ला मार्ग होगा।

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

एस्ट्रोनॉट शुभांशु मिश्रा के स्वागत के लिए राजधानी लखनऊ तैयार है। अंतरिक्ष यात्री सोमवार यानी 25 अगस्त को लखनऊ स्थित अपने घर पहुंचेंगे। उनके आगमन को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। बड़े ही धूमधाम से उनका स्वगत किया जाएगा। छह मार्गों पर रूट डायवर्जन किया गया है। शुभांशु के आने के पहले त्रिवेणी नगर स्थित उनके अवास के सामने सीमेंटेड सड़क बना दी गई है। इसके साथ ही त्रिवेणी नगर वार्ड की एक सड़क का नाम भी शुभांशु शुक्ला मार्ग होगा।Axiom-4 मिशन के ग्रुप कैप्टन और अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला के लखनऊ आगमन पर छह मार्गों पर डायवर्जन प्रस्तावित किया गया है। सुबह 9 बजे के कार्यक्रम के लिए यह बदलाव सुबह 7 बजे से ही रहेगा।

पढ़ें :- यूपी के इस जिले में बनेगी नई एलिवेटेड रोड, आउटर रिंग रोड से होगी कनेक्ट, इन जिलों को मिलेगी 50 साल तक जाम से राहत

इन रूटों पर रहेगा डायवर्जन

दिलकुशा तिराहा रेलवे क्रासिंग से पायनियर तिराहा से वाहन पिपराघाट गोल चक्कर तिराहे की ओर नहीं जा सकेंगे। ये वाहन दिलकुशा चौराहे से अर्जुनगंज बाजार होते हुए जाएंगे।
पिपराघाट गोल चक्कर तिराहा से जी-20 तिराहा शहीद पथ की ओर जाने वाले वाहन पायनियर तिराहा, दिलकुशा चौराहा से अर्जुनगंज बाजार होते हुए जाएंगे।जी-20 तिराहा शहीद पथ से पिपराघाट गोल चक्कर तिराहा या गोमतीनगर की ओर जाने वाले वाहन हुसाड़िया जीवन प्लाजा, शहीद पथ होते हुए जाएंगे।जनेश्वर मिश्र पार्क गेट नं-7 से कावेरी अपार्टमेंट तिराहा, डीपीएस स्कूल तिराहा की ओर जाने वाले वाहन जनेश्वर मिश्र पार्क गेट नं-1, 2 की तरफ से दयाल पैराडाइज चौराहा होते हुए जाएंगे।

शहीद पथ सर्विस रोड से हेल्थ सिटी विस्तार चौराहा की ओर से डीपीएस जाने वाले वाहन यातायात हेल्थ सिटी विस्तार हॉस्पिटल के सामने से होते हुए मैकूलाल तिराहा से दाहिने शहीद पथ सर्विस रोड होकर जाएंगे।मैकूलाल तिराहा से गोमतीनगर विस्तार थाना की ओर कोई भी वाहन नहीं जा सकेंगे।

पढ़ें :- शुभांशु शुक्ला के नाम पर बनेगी सड़क, पार्क को भी मिलेगी नई पहचान, लखनऊ नगर निगम ने उठाए बड़े कदम
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

स्कॉर्पियो , बुलेट देने बावजूद फिर भी निक्की को जलाकर मार डाला... पिता बोले- अब बुलडोजर चलना चाहिए

स्कॉर्पियो , बुलेट देने बावजूद फिर भी निक्की को जलाकर मार डाला......

जगद्गुरु रामभद्राचार्य ने प्रेमानंद महाराज पर दिया विवादित बयान,बोले- मैं न तो उनको विद्वान मानता हूं और न ही चमत्कारी...

जगद्गुरु रामभद्राचार्य ने प्रेमानंद महाराज पर दिया विवादित बयान,बोले- मैं न तो...

Video: चलती ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच गिरी बुजुर्ग महिला की बाल-बाल बची जान, लोग बोले- 'जाको राखे साइयां, मार सके न कोय'

Video: चलती ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच गिरी बुजुर्ग महिला की बाल-बाल...

shubhanshu shukla :शुभांशु शुक्ला के स्वागत को तैयार राजधानी: रातोंरात घर के सामने बनाई गई सड़क, छह मार्गों पर रहेगा डायवर्जन

shubhanshu shukla :शुभांशु शुक्ला के स्वागत को तैयार राजधानी: रातोंरात घर के...

Voter Adhikar Yatra : बाइक पर सवार राहुल गांधी का वीडियो कांग्रेस ने लिखा- INDIA हंसते जाना है, आगे बढ़ते जाना है ...

Voter Adhikar Yatra : बाइक पर सवार राहुल गांधी का वीडियो कांग्रेस...

IILM Academy का 20वां दीक्षांत समारोह मना, पीजीडीएम और पीजीडीएम (वित्तीय प्रबंधन) बैच 2023-25 के स्नातक बैचों को डिप्लोमा और प्रमाण पत्र प्रदान किए गए

IILM Academy का 20वां दीक्षांत समारोह मना, पीजीडीएम और पीजीडीएम (वित्तीय प्रबंधन)...