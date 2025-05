टी20 वर्ल्ड कप होस्ट करने वाले देश को लगा तगड़ा झटका, ICC ने छीना वनडे क्रिकेट खेलने का दर्जा

Women’s Cricket Update: पिछले साल आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2024 के फाइनल में भारत ने साउथ अफ्रीका को हराकर दूसरी बार टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम किया था। इस टूर्नामेंट की मेजबानी यूएसए और वेस्टइंडीज ने संयुक्त रूप से की थी। हालांकि, यूएसए में टी20 वर्ल्ड कप आयोजित करने से आईसीसी को कुछ खास फायदा नहीं हुआ था। वहीं, अब यूएसए क्रिकेट को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल, यूएसए की वूमेन्स टीम से वनडे क्रिकेट खेलने का दर्जा छीन लिया गया है, जोकि यूएसए क्रिकेट के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है।

रिपोर्ट्स के अनुसार, यूएसए की जगह पर यूएई की महिला क्रिकेट टीम ने 2025-29 चक्र के लिए ICC वनडे दर्जा प्राप्त 16 महिला टीमों की लिस्ट में जगह बना ली है, जो 12 मई से प्रभावी होगी। जिसमें पांच एसोसिएट सदस्य- थाईलैंड, नीदरलैंड, पापुआ न्यू गिनी और स्कॉटलैंड और यूएई शामिल हैं। दरअसल, थाईलैंड और स्कॉटलैंड ने हाल ही में आयोजित वूमेन्स वनडे वर्ल्ड कप क्वालीफायर में जगह बनाकर अपना वनडे दर्जा सुनिश्चित किया, जबकि पीएनजी और नीदरलैंड ने अपनी T20I रैंकिंग के आधार पर अपना दर्जा बरकरार रखा है। वनडे दर्जा हासिल करने वाली टीमों को रैंकिंग हासिल करने या बनाए रखने के लिए तीन से चार साल की अवधि में कम से कम आठ वनडे मैच खेलने होते हैं।

Breaking News: Congratulations to the UAE Women's team as they earn ODI status for the 2025-2029 cycle.

🇦🇪💪 https://t.co/l3E6Xq3gl6

— UAE Cricket Official (@EmiratesCricket) May 2, 2025