नारी शक्ति के उत्थान से ही आत्मनिर्भर, समावेशी और विकसित भारत का निर्माण है संभव: डॉ प्रियंका मौर्य

डॉ. प्रियंका मौर्य ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, सशक्त नारी, सशक्त राष्ट्र! “बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ” अभियान के 11 वर्ष पूर्ण होना केवल एक उपलब्धि नहीं, बल्कि समाज की सोच में आए ऐतिहासिक परिवर्तन का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी और प्रेरणादायी नेतृत्व में यह पहल नारी सम्मान, समानता और अवसरों की नई परिभाषा बन चुकी है।

By शिव मौर्या 
Updated Date

लखनऊ। ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ अभियान के 11 वर्ष पूर्ण होने पर उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य डॉ ​प्रियंका मौर्य का बयान आया है। उन्होंने कहा कि, यह 11 वर्षों की यात्रा एक ऐसे भारत की मजबूत नींव है, जहां हर बेटी को सपने देखने और उन्हें साकार करने का पूरा अधिकार है। नारी शक्ति के उत्थान से ही आत्मनिर्भर, समावेशी और विकसित भारत का निर्माण संभव है।

पढ़ें :- कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय का डॉ. प्रियंका मौर्य ने किया औचक निरीक्षण, दिए कई अहम निर्देश

आज हमारी बेटियां शिक्षा, विज्ञान, खेल, प्रशासन, उद्यमिता और हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा, परिश्रम और आत्मविश्वास से भारत का गौरव बढ़ा रही हैं। यह 11 वर्षों की यात्रा एक ऐसे भारत की मजबूत नींव है, जहाँ हर बेटी को सपने देखने और उन्हें साकार करने का पूरा अधिकार है। नारी शक्ति के उत्थान से ही आत्मनिर्भर, समावेशी और विकसित भारत का निर्माण संभव है। आइए, मिलकर इस परिवर्तन की इस प्रेरक यात्रा को और आगे बढ़ाएं।

