  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. गणतंत्र दिवस पर डॉ प्रियंका मौर्य ने स्वतंत्रता सेनानियों को किया नमन, कहा-उनका त्याग हमें सिखाता है कि राष्ट्र सर्वोपरि है और सेवा ही सच्चा धर्म

गणतंत्र दिवस पर डॉ प्रियंका मौर्य ने स्वतंत्रता सेनानियों को किया नमन, कहा-उनका त्याग हमें सिखाता है कि राष्ट्र सर्वोपरि है और सेवा ही सच्चा धर्म

आज हम उन अमर स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धापूर्वक स्मरण करते हैं, जिन्होंने अपने सपनों, सुख और जीवन तक का बलिदान देकर हमें स्वतंत्र भारत दिया। साथ ही, मातृभूमि की रक्षा करते हुए हंसते-हंसते अपने प्राण न्योछावर करने वाले हमारे वीर सैनिकों और शहीदों को नमन करती हूं। उनका त्याग हमें यह सिखाता है कि राष्ट्र सर्वोपरि है और सेवा ही सच्चा धर्म है।

By शिव मौर्या 
Updated Date

लखनऊ। गणतंत्र दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य डॉ. प्रियंका मौर्य ने देशवासियों को पत्र लिखा है। इसमें लिखा कि, भारत के गौरवशाली गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर आप सभी को हृदय से शुभकामनाएं। यह दिन केवल तिरंगे को सलामी देने का नहीं, बल्कि उन मूल्यों को आत्मसात करने का है जिन पर हमारा राष्ट्र खड़ा है-संविधान, समानता, न्याय और मानवीय गरिमा।

पढ़ें :- Republic Day: लखनऊ में गणतंत्र दिवस पर निकली भव्य झांकियां, सीएम बोले-सुसज्जित परेड ने सभी के हृदय में राष्ट्रभक्ति की भावना को नव ऊर्जा प्रदान की

उन्होंने आगे लिखा, आज हम उन अमर स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धापूर्वक स्मरण करते हैं, जिन्होंने अपने सपनों, सुख और जीवन तक का बलिदान देकर हमें स्वतंत्र भारत दिया। साथ ही, मातृभूमि की रक्षा करते हुए हंसते-हंसते अपने प्राण न्योछावर करने वाले हमारे वीर सैनिकों और शहीदों को नमन करती हूं। उनका त्याग हमें यह सिखाता है कि राष्ट्र सर्वोपरि है और सेवा ही सच्चा धर्म है।

26 जनवरी 1950 को लागू हुआ हमारा संविधान हर नागरिक को समान अधिकार देता है और यह स्पष्ट संदेश देता है कि नारी सम्मान, सुरक्षा और समान अवसर किसी भी सशक्त समाज की पहचान हैं। एक होम्योपैथिक चिकित्सक के रूप में मेरा प्रयास रहा है कि समाज का हर व्यक्ति स्वस्थ जीवन जी सके, और राज्य महिला आयोग की सदस्य के रूप में यह मेरा सतत संकल्प है कि प्रत्येक महिला को न्याय, सम्मान और सुरक्षा का अधिकार मिले।

मेरा दृढ़ विश्वास है कि स्वस्थ नागरिक, जागरूक समाज और सशक्त महिलाएं- यही मजबूत राष्ट्र की नींव हैं। जब एक महिला सुरक्षित और आत्मनिर्भर होती है, तो पूरा परिवार, समाज और राष्ट्र प्रगति करता है। आइए, इस गणतंत्र दिवस पर हम सब यह संकल्प लें कि हम संविधान की आत्मा को अपने आचरण में उतारेंगे, सामाजिक विषमताओं के विरुद्ध आवाज़ उठाएंगे और एक ऐसे भारत के निर्माण में सहभागी बनेंगे जहां हर नागरिक को सम्मान, सुरक्षा और समान अवसर प्राप्त हों।

पढ़ें :- 77th Republic Day : सीएम योगी ने तिरंगे को दी सलामी, बोले- 76 वर्षों में प्रत्येक भारतीय गौरव और अखंडता के लक्ष्य को बढ़ाते हुए नए भारत का कर रहा है दर्शन

 

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Republic Day: लखनऊ में गणतंत्र दिवस पर निकली भव्य झांकियां, सीएम बोले-सुसज्जित परेड ने सभी के हृदय में राष्ट्रभक्ति की भावना को नव ऊर्जा प्रदान की

Republic Day: लखनऊ में गणतंत्र दिवस पर निकली भव्य झांकियां, सीएम बोले-सुसज्जित...

गणतंत्र दिवस पर प्रेमानंद महाराज भावुक बयान, बोले-'मृत्यु से नहीं डरते सच्चे देशभक्त', राष्ट्र को अपना सर्वस्व अर्पित करने को रहते हैं तत्पर

गणतंत्र दिवस पर प्रेमानंद महाराज भावुक बयान, बोले-'मृत्यु से नहीं डरते सच्चे...

77th Republic Day : सीएम योगी ने तिरंगे को दी सलामी, बोले- 76 वर्षों में प्रत्येक भारतीय गौरव और अखंडता के लक्ष्य को बढ़ाते हुए नए भारत का कर रहा है दर्शन

77th Republic Day : सीएम योगी ने तिरंगे को दी सलामी, बोले-...

गणतंत्र दिवस पर डॉ प्रियंका मौर्य ने स्वतंत्रता सेनानियों को किया नमन, कहा-उनका त्याग हमें सिखाता है कि राष्ट्र सर्वोपरि है और सेवा ही सच्चा धर्म

गणतंत्र दिवस पर डॉ प्रियंका मौर्य ने स्वतंत्रता सेनानियों को किया नमन,...

दरिंदों ने हैवानियत की हदे की पार, कक्षा छह की छात्रा के साथ छह माह तक किया दुष्कम, पहले हल्द्धानी में फिर गोरखपुर में बेचा

दरिंदों ने हैवानियत की हदे की पार, कक्षा छह की छात्रा के...

असिस्टेंट कमिश्नर सुधीर त्यागी ने फहराया तिरंगा,अधिकारियों ने दी सलामी

असिस्टेंट कमिश्नर सुधीर त्यागी ने फहराया तिरंगा,अधिकारियों ने दी सलामी