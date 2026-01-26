  1. हिन्दी समाचार
गणतंत्र दिवस की परेड में राहुल गांधी को पिछली कतार में बैठाया गया तो मचा बवाल ; कांग्रेस बोली – ‘नेता विपक्ष के साथ ऐसा व्यवहार…’

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। गणतंत्र दिवस (Republic Day)  परेड में इस बार लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी (Rahul Gandhi)  भी नजर आए। पिछली बार स्वतंत्रता दिवस समारोह में वो नहीं गए थे, तो उन्हें काफी आलोचना सामना करना पड़ा था, लेकिन इस बार समारोह में पहुंचने पर उन्हें पिछली कतार में बैठा दिया गया, जिसको लेकर विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने इस पर सवाल उठाते हुए कहा कि राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को आगे की पंक्ति में क्यों नहीं बैठाया गया? उन्होंने कहा कि राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को गणतंत्र दिवस (Republic Day) के मौके पर आगे की पंक्ति में नहीं बैठाया गया। यह दुखद नेता विपक्ष का एक प्रोटोकॉल होता है। इसको शैडो प्रधानमंत्री भी कहा जाता है।

कांग्रेस सांसद ने कहा कि जब से नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) प्रधानमंत्री बने हैं तब से देश की सारी परंपरा को समाप्त किया जा रहा है। ऐसा कभी नहीं हुआ होगा कि जो मुख्य विपक्षी दल का नेता हो उन्हें इस तरह के सरकारी समारोह में दूसरे या तीसरे लाइन में बैठाए गए हो। चूंकि हमने बहुत हद तक ब्रिटिश पैटर्न को अपनाया है तो वहां नेता प्रतिपक्ष को शैडो प्रधानमंत्री कहा जाता है।

उन्होंने कहा कि हमारे यहां उल्टा है। हमारे यहां विपक्ष के नेता को संसद में नहीं बोलने दिया जाता है। सरकारी कर्यक्रम में उन्हें जो उचित स्थान देना चाहिए वो नहीं दिया जाता। ये हमारे लोकतंत्र के लिए अच्छी परंपरा नहीं है।’ बता दें कि, गणतंत्र दिवस (Republic Day) परेड का वीडियो सामने आया है, जिसमें केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान (Union Minister Shivraj Singh Chouhan) उनके आगे की लाइन में बैठे नजर आ रहे हैं।

राहुल गांधी ने 77वें गणतंत्र दिवस की  दी बधाई

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi)  ने 77वें गणतंत्र दिवस (77th Republic Day) की बधाई दी और कहा कि भारतीय संविधान हर नागरिक के अधिकारों का सुरक्षा कवच है और इसकी रक्षा ही स्वतंत्रता सेनानियों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi)  ने एक्स पर पोस्ट किया कि सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस (Republic Day) की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारा संविधान हर भारतीय का सबसे बड़ा हथियार है- यही हमारी आवाज है, हमारे अधिकारों का सुरक्षा-कवच। इसी की मजबूत नींव पर हमारा गणतंत्र खड़ा है जो समानता और सौहार्द से ही सशक्त होगा।

 

