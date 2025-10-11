दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा...आईपीएस अफसर वाई पूरन कुमार के सुसाइड मामले में बोले सीएम नायब सैनी

  1. हिन्दी समाचार
हरियाणा में आईपीएस अधिकारी वाई पूरन ​कुमार ​के सुसाइड केस में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का बयान आया है। उन्होंने पंचकूला में कहा कि, इस मामले की जांच सरकार कराएगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। अगर किसी व्यक्ति को कोई तंग करेगा तो सरकार उसे नहीं छोड़ेगी।

By शिव मौर्या 
Updated Date

चंडीगढ़। हरियाणा में आईपीएस अधिकारी वाई पूरन ​कुमार ​के सुसाइड केस में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का बयान आया है। उन्होंने पंचकूला में कहा कि, इस मामले की जांच सरकार कराएगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। अगर किसी व्यक्ति को कोई तंग करेगा तो सरकार उसे नहीं छोड़ेगी। इसके साथ ही कहा कि, विपक्ष को ऐसे मुद्दों पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। परिवार के साथ अन्याय हुआ है तो न्याय देने का काम हमारी सरकार करेगी।

इससे पहले बीती रात मुख्यमंत्री हाउस में सीएम नायब सैनी ने अफसरों के साथ बैठक की थी। इस बैठक के बाद से कयास लगाए जा रहे हैं कि, सरकार डीजीपी शत्रुजीत कपूर को हटा सकती है। इस मामले में रोहतक के एसपी नरेंद्र बिजारणिया को हटा दिया गया। उनकी जगह सुरेंद्र सिंह भौरिया को एसपी बनाया गया है। वहीं, इस घटना को लेकर विपक्षी दल के नेता लगातार सरकार पर निशाना साध रहे हैं।

बता दें कि, आईपीएस अफसर वाई पूरन ​कुमार के शव का आज भी पोस्टमार्टम नहीं हो पाया है। डॉक्टर्स, फोरेंसिक एक्सपर्ट्स और वीडियोग्राफी टीम चंडीगढ़ पीजीआई की मॉच्र्युरी में पहुंची, लेकिन परिवार का कोई सदस्य नहीं आया। चंडीगढ़ की एसएसपी कंवरदीप कौर का कहना है कि परिवार की सहमति के बाद ही पोस्टमॉर्टम कराया जाएगा। उनका इंतजान किया जाएगा।

वहीं, पूरन कुमार के परिवार और अनुसूचित समाज ने 31 सदस्यीय कमेटी बनाई है। कमेटी का कहना है कि जब तक हरियाणा के डीजीपी कपूर और एसपी नरेंद्र बिजारणिया अरेस्ट नहीं हो जाते, तब तक परिवार पोस्टमॉर्टम नहीं कराएगा। कल दोपहर 2 बजे चंडीगढ़ के सेक्टर-20 स्थित गुरु रविदास गुरुद्वारे में महापंचायत होगी।

 

