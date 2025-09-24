वर्षों बाद हो रही है बिहार में सीडब्ल्यूसी की बैठक, सलमान खुर्शीद ने कहा बिहार को है बदलाव की जरूरत

नई दिल्ली। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद (Senior Congress leader Salman Khurshid) ने बुधवार को जोर देकर कहा कि बिहार में बदलाव की जरूरत है। उन्होंने राज्य में आगामी विधानसभा चुनावों (assembly elections) के बाद सरकार में बदलाव का सुझाव दिया। खुर्शीद ने कहा कि सीडब्ल्यूसी (cwuc) की बैठक बिहार में वर्षों बाद हो रही है। राहुल गांधी और अन्य ने बदलाव लाने के लिए लगन से काम किया है। बिहार को बदलाव की जरूरत है और यह बहुत स्पष्ट है।

कांग्रेस नेता एम वीरप्पा मोइली (Congress leader M Veerappa Moily) ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Bihar Chief Minister Nitish Kumar) और डबल इंजन सरकार के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर तेज चल रही है। आगामी विधानसभा चुनावों में लोग उनके खिलाफ जाएंगे। मोइली ने बताया कि हम भाजपा और उनके गठबंधन के खिलाफ लड़ेंगे। पिछले 20 साल, वही मुख्यमंत्री, वही गठबंधन। लोग देश में गरीबी को समझते हैं। वे उनकी पीड़ा को समझते सकते हैं। नीतीश कुमार और उनकी सरकार के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर तेज है। बघेल ने बताया कि राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने पिछले महीनों में दो महत्वपूर्ण टिप्पणियां कीं जाति जनगणना और वोट चोरी। परमाणु बम (atomic bomb) विस्फोट हो चुका है। अब हम हाइड्रोजन बम का इंतजार कर रहे हैं।

बघेल कांग्रेस कार्य समिति (सीडब्ल्यूसी) की बैठक के लिए कल पटना पहुंचे है। जो मंगलवार को होने वाली है। उम्मीद है कि विपक्षी दल के कई शीर्ष नेता भी सीडब्ल्यूसी की बैठक में भाग लेंगे, जो आगामी बिहार विधानसभा चुनावों (bihar assembly elections) से पहले हो रही है। सीडब्ल्यूसी की बैठक में भाग लेने के लिए कांग्रेस नेता बिहार के पटना पहुंचने लगे हैं। राहुल गांधी भी बैठक में शामिल होने के लिए पटना रवाना हो गए। बैठक का समय और स्थान महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के अंत तक होने की उम्मीद है।

वोट चोरी के खिलाफ लड़ने का मतलब लोकतंत्र बचाना- कन्हैया कुमार

कांग्रेस नेता और NSUI प्रभारी कन्हैया कुमार (Kanhaiya Kumar) ने बिहार की डबल इंजन सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि “वोट चोरी” के खिलाफ लड़ने का मतलब लोकतंत्र बचाना है। कुमार ने कहा कि कथित वोट चोरी के माध्यम से बनी सरकार “पेपर लीक” कराएगी और मुद्रास्फीति, बेरोजगारी और पलायन जैसे मुद्दों को हल करने में विफल रहेगी। जब हम संविधान और लोकतंत्र (Democracy) को बचाने की बात करते हैं, तो हमारा मत बिल्कुल स्पष्ट है कि वोट चोरी के माध्यम से बनी सरकार पेपर लीक कराएगी, और यह मुद्रास्फीति पर अंकुश नहीं लगाएगी। जब चोर सरकार चलाते हैं, तो गुंडागर्दी करने वालों का मनोबल बढ़ता है। जब गुंडे सरकार में होते हैं, तो यह सुशासन की बात नहीं होती। इसे अपराधियों की सरकार कहा जाता है। इसलिए, वोट चोरी के खिलाफ लड़ने का मतलब लोकतंत्र बचाना, लोगों को रोजगार प्रदान करना और पलायन रोकना है,” कांग्रेस नेता ने कहा। बिहार कांग्रेस मुख्यालय (Bihar Congress Headquarters) पटना स्थित सदाकत आश्रम में होने वाली इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी (बीपीसीसी) के अध्यक्ष राजेश राम, पार्टी के बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरु (Krishna Allavaru) और कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान (Shakeel Ahmed Khan) समेत कई नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है।