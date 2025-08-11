डायरेक्टर ने एक्ट्रेस जैस्मिन भसीन को होटल में बुलाया, उसने कमरा बंद किया और नशे में धुत होकर फिर मेरे साथ...

मुंबई। टीवी एक्ट्रेस जैस्मिन भसीन (Jasmin Bhasin) को नागिन 4 और दिल से दिल तक शो में काफी नाम कमा चुकी हैं। इसके साथ ही वह पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में भी शानदार काम कर रही हैं। हालिया इंटरव्यू में उन्होंने टीवी इंडस्ट्री (TV Industry) के काले सच को उजागर किया है, जिसे वह खुद फेस कर चुकी हैं। उन्होंने लेटेस्ट इंटरव्यू में ऑडिशन घटना का जिक्र करते हुए बताया कि जहां डायरेक्टर ने उन्हें बंद कर दिया और फिर…! चलिए बताते हैं आखिर जैस्मिन भसीन (Jasmin Bhasin) ने क्या कुछ बताया है?

जैस्मिन भसीन (Jasmin Bhasin) ने ‘द हिमांशु मेहता शो’ (The Himanshu Mehta Show) को दिए इंटरव्यू में करियर के शुरुआत में हुए एक डरावने एक्सीपीरियंस को शेयर किया। जब डायरेक्टर ने सीमा लांघी और वो ऑडिशन उनकी जिंदगी का सबसे डरावना पल बन गया। जैस्मिन भसीन (Jasmin Bhasin) ने कहा कि मैं ऑडिशन के लिए बॉम्बे आई थीं। वो जुहू के एक होटल में होने वाला था। मेरी मीटिंग भी फिक्स हो चुकी थी। मैंने देखा लॉबी में बहुत सारी लड़कियां और एक्ट्रेस लॉबी में इंतजार कर रही थीं। सभी मीटिंग के लिए आए हुए थे। जब मेरी बारी आई तो मुझे एक इंसान शराब में डूबा हुआ था। वह मुझे कहता है चलो ऑडिशन दो। हमारा जो कॉर्डिनेटर था वो भी कमरे से चला गया। मैं पहली बार इतना ज्यादा डर गई थी।

जैस्मिन भसीन (Jasmin Bhasin) ने बताया कि वह अंदर तक हिल गई थीं। वह आगे बताती हैं कि उस शख्स ने मुझे एक सीन दिया और कहा कि इसे करो। मैंने उन्हें कहा कि ओके सर, मैं कल इस सीन की तैयारी करके वापस आती हूं। तो वह तुरंत मना करने लगा। नहीं नहीं तुमको ये अभी करना है। मुझे एक सीन दिया गया था जिसमें मेरा लवर मुझे छोड़कर जा रहा है। मुझे उसे रोकना है। मैंने इसे किया।

जैस्मिन भसीन के साथ डायरेक्टर ने की गंदी हरकत

जैस्मिन भसीन (Jasmin Bhasin) ने बताया कि डायरेक्टर मुझसे कहता है कि नहीं ये नहीं। तुमको तो … फिर वह कमरा बंद कर देता है। फिर वह कुछ और ही करने की कोशिश करता है। मैंने तब अपनी ताकत दिखाई और वहां से फरार हो गई। तब मैंने डिसाइड किया कि मैं अब होटल और इस तरह के कमरों के अंदर होने वाली मीटिंग में अपनी जिंदगी में कभी नहीं जाऊंगी।