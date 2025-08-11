  1. हिन्दी समाचार
  2. टेलीविजन
  3. डायरेक्टर ने एक्ट्रेस जैस्मिन भसीन को होटल में बुलाया, उसने कमरा बंद किया और नशे में धुत होकर फिर मेरे साथ…

डायरेक्टर ने एक्ट्रेस जैस्मिन भसीन को होटल में बुलाया, उसने कमरा बंद किया और नशे में धुत होकर फिर मेरे साथ…

टीवी एक्ट्रेस जैस्मिन भसीन (Jasmin Bhasin) को नागिन 4 और दिल से दिल तक शो में काफी नाम कमा चुकी हैं। इसके साथ ही वह पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में भी शानदार काम कर रही हैं। हालिया इंटरव्यू में उन्होंने टीवी इंडस्ट्री (TV Industry) के काले सच को उजागर किया है, जिसे वह खुद फेस कर चुकी हैं।

By संतोष सिंह 
Updated Date

मुंबई। टीवी एक्ट्रेस जैस्मिन भसीन (Jasmin Bhasin) को नागिन 4 और दिल से दिल तक शो में काफी नाम कमा चुकी हैं। इसके साथ ही वह पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में भी शानदार काम कर रही हैं। हालिया इंटरव्यू में उन्होंने टीवी इंडस्ट्री (TV Industry) के काले सच को उजागर किया है, जिसे वह खुद फेस कर चुकी हैं। उन्होंने लेटेस्ट इंटरव्यू में ऑडिशन घटना का जिक्र करते हुए बताया कि जहां डायरेक्टर ने उन्हें बंद कर दिया और फिर…! चलिए बताते हैं आखिर जैस्मिन भसीन (Jasmin Bhasin) ने क्या कुछ बताया है?

पढ़ें :- most popular टीवी एक्ट्रेस 2 साल बाद करेंगी कमबैक , सेट पर आते ही हो गईं इमोशनल

जैस्मिन भसीन (Jasmin Bhasin) ने ‘द हिमांशु मेहता शो’ (The Himanshu Mehta Show) को दिए इंटरव्यू में करियर के शुरुआत में हुए एक डरावने एक्सीपीरियंस को शेयर किया। जब डायरेक्टर ने सीमा लांघी और वो ऑडिशन उनकी जिंदगी का सबसे डरावना पल बन गया। जैस्मिन भसीन (Jasmin Bhasin) ने कहा कि मैं ऑडिशन के लिए बॉम्बे आई थीं। वो जुहू के एक होटल में होने वाला था। मेरी मीटिंग भी फिक्स हो चुकी थी। मैंने देखा लॉबी में बहुत सारी लड़कियां और एक्ट्रेस लॉबी में इंतजार कर रही थीं। सभी मीटिंग के लिए आए हुए थे। जब मेरी बारी आई तो मुझे एक इंसान शराब में डूबा हुआ था। वह मुझे कहता है चलो ऑडिशन दो। हमारा जो कॉर्डिनेटर था वो भी कमरे से चला गया। मैं पहली बार इतना ज्यादा डर गई थी।

जैस्मिन भसीन (Jasmin Bhasin) ने बताया कि वह अंदर तक हिल गई थीं। वह आगे बताती हैं कि उस शख्स ने मुझे एक सीन दिया और कहा कि इसे करो। मैंने उन्हें कहा कि ओके सर, मैं कल इस सीन की तैयारी करके वापस आती हूं। तो वह तुरंत मना करने लगा। नहीं नहीं तुमको ये अभी करना है। मुझे एक सीन दिया गया था जिसमें मेरा लवर मुझे छोड़कर जा रहा है। मुझे उसे रोकना है। मैंने इसे किया।

जैस्मिन भसीन के साथ डायरेक्टर ने की गंदी हरकत

पढ़ें :- कैंसर से जंग हार गए एक्टर विभु राघव, 37 साल की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा, इंडस्ट्री में पसरा मातम

जैस्मिन भसीन (Jasmin Bhasin) ने बताया कि डायरेक्टर मुझसे कहता है कि नहीं ये नहीं। तुमको तो … फिर वह कमरा बंद कर देता है। फिर वह कुछ और ही करने की कोशिश करता है। मैंने तब अपनी ताकत दिखाई और वहां से फरार हो गई। तब मैंने डिसाइड किया कि मैं अब होटल और इस तरह के कमरों के अंदर होने वाली मीटिंग में अपनी जिंदगी में कभी नहीं जाऊंगी।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

डायरेक्टर ने एक्ट्रेस जैस्मिन भसीन को होटल में बुलाया, उसने कमरा बंद किया और नशे में धुत होकर फिर मेरे साथ...

डायरेक्टर ने एक्ट्रेस जैस्मिन भसीन को होटल में बुलाया, उसने कमरा बंद...

Baaghi 4 Teaser: टाइगर श्रॉफ-संजय दत्त की मारकाट से कांपे लोग, 'बागी 4' का टीजर देख 'एनिमल का बाप आ रहा है'... बोले लोग

Baaghi 4 Teaser: टाइगर श्रॉफ-संजय दत्त की मारकाट से कांपे लोग, 'बागी...

'बैन हों अश्लील फिल्में', बॉलीवुड पर बरसे अनिरुद्धाचार्य, अमिताभ-रणवीर को लिया टार्गेट

'बैन हों अश्लील फिल्में', बॉलीवुड पर बरसे अनिरुद्धाचार्य, अमिताभ-रणवीर को लिया टार्गेट

Bigg Boss 19: इस बार बिगबॉस 19 में नहीं चलेगी बॉयसनेस, मेकर्स बदलेंगे ऑडियंस का ‘परसेप्शन’

Bigg Boss 19: इस बार बिगबॉस 19 में नहीं चलेगी बॉयसनेस, मेकर्स...

War 2: 'वॉर 2' की एडवांस बुकिंग शुरू, मेकर्स ने नए प्रोमो के साथ किया ऐलान, जानिए अब तक कितने टिकटों की बिक्री और कमाई

War 2: 'वॉर 2' की एडवांस बुकिंग शुरू, मेकर्स ने नए प्रोमो...

Aniruddhacharya Ji Maharaj के फिर बिगड़े बोल, महिलाओं के बाद पुरुषों के कैरेक्टर पर उठाए सवाल, वायरल हुआ वीडियो

Aniruddhacharya Ji Maharaj के फिर बिगड़े बोल, महिलाओं के बाद पुरुषों के...