  1. हिन्दी समाचार
  2. पर्दाफाश
  3. चिराग पासवान की पार्टी के जिलाध्यक्ष ने नाबालिग को बहला-फुसलाकर किया दुष्कर्म, पुलिस ने पाॅक्सो एक्ट में किया गिरफ्तार

चिराग पासवान की पार्टी के जिलाध्यक्ष ने नाबालिग को बहला-फुसलाकर किया दुष्कर्म, पुलिस ने पाॅक्सो एक्ट में किया गिरफ्तार

नाबालिग युवती (Minor Girl) के साथ यौन उत्पीडन (Sexual Harassment) से जुड़े एक गंभीर मामले में लोजपा (आर) के रोहतास जिला अध्यक्ष को सासाराम मुफस्सिल थाने की पुलिस ने शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया है। सासाराम प्रखंड के भैंसही कला गांव निवासी कमलेश राय करूप पंचायत के मुखिया एवं पैक्स अध्यक्ष भी हैं।

By संतोष सिंह 
Updated Date

रोहतास। नाबालिग युवती (Minor Girl) के साथ यौन उत्पीडन (Sexual Harassment) से जुड़े एक गंभीर मामले में लोजपा (आर) के रोहतास जिला अध्यक्ष को सासाराम मुफस्सिल थाने की पुलिस ने शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया है। सासाराम प्रखंड के भैंसही कला गांव निवासी कमलेश राय करूप पंचायत के मुखिया एवं पैक्स अध्यक्ष भी हैं। जिनके खिलाफ पुलिस ने पाॅक्सो एक्ट (POCSO Act) में कार्रवाई की है। इस घटना के बाद आगामी पंचायत चुनाव को देखते हुए जिले की राजनीति में हलचल मच गई है और चर्चाओं का बाजार गर्म है।

पढ़ें :- चिराग पासवान की दिल्ली एयरपोर्ट पर अचानक बिगड़ी तबीयत, नहीं जा पाये पटना

मां के आवेदन पर हुई कार्रवाई

सासाराम मुफस्सिल थाने (Sasaram Mufussil Police Station) को दिए गए आवेदन में पीड़िता की मां ने कहा है कि बीते 5 नवंबर को उनकी नाबालिग पुत्री (Minor Girl) घर से कोचिंग के लिए निकली थी, लेकिन देर शाम तक घर नहीं लौटी। इसके बाद उसकी काफी खोजबीन की गई, लेकिन कहीं कुछ पता नहीं चल सका। इसको लेकर पीड़िता की मां ने बीते 11 नवंबर को हीं सासाराम मुफस्सिल थाने में आवेदन देकर अपनी पुत्री के साथ अप्रिय घटना की आशंका जताते हुए कमलेश राय के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी। जिसके आलोक में पुलिस ने आज उक्त कार्रवाई को अंजाम दिया है।

पूर्व में भी भगा कर ले जाने का आरोप

पीड़िता की मां के अनुसार आरोपी कमलेश राय बीते 11 सितंबर को भी उनकी पुत्री को बहला-फुसलाकर कर ले गया था और तीन दिनों तक उसे सासाराम में अपने पास रखा था। घर वापस आने पर पुत्री ने बताया कि कमलेश राय के कहने पर ही वह घर से गई थी और उसके पास से एक मोबाइल भी प्राप्त हुआ, जिसमें कमलेश राय के नाम से निर्गत एक सिम मिला। उन्होंने अपने आवेदन में पुत्री के साथ अवैध संबंध बनाने एवं पैसे की खातिर बेचने का भी आरोप लगाया है।

पढ़ें :- साहब! दोस्तों के साथ $EX’ करने को मजबूर करता है पति, हैवानियत से तंग महिला ने थाने पहुंचकर लगाई मदद की गुहार

पाॅक्सो एक्ट में हुई गिरफ्तारी

मामले में सदर डीएसपी टू कुमार वैभव (Sadar DSP 2 Kumar Vaibhav) ने बताया कि सासाराम मुफस्सिल थाने (Sasaram Mufussil Police Station) में एक नाबालिग बच्ची (Minor Girl) के अपहरण का केस हुआ था। जिसके आलोक में नाबालिक बच्ची (Minor Girl) की बरामदगी के बाद उसका न्यायालय में बयान कराते हुए मेडिकल चेकअप कराया गया था। उन्होंने बताया कि मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने पाॅक्सो एक्ट (POCSO Act)  के तहत भैंसही कला गांव से हरिहर राय के पुत्र कमलेश राय को गिरफ्तार किया है और आगे की कार्रवाई चल रही है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

चिराग पासवान की पार्टी के जिलाध्यक्ष ने नाबालिग को बहला-फुसलाकर किया दुष्कर्म, पुलिस ने पाॅक्सो एक्ट में किया गिरफ्तार

चिराग पासवान की पार्टी के जिलाध्यक्ष ने नाबालिग को बहला-फुसलाकर किया दुष्कर्म,...

CJI सूर्यकांत का दो टूक आदेश, बोले-मंदिर का पैसा भगवान का है, घाटे में डूबे बैंकों के लिए नहीं हो सकता इस्तेमाल

CJI सूर्यकांत का दो टूक आदेश, बोले-मंदिर का पैसा भगवान का है,...

World Book of Records London में अब नीतीश कुमार का बजा डंका, भारतीय लोकतांत्रिक इतिहास में दर्ज की एक अद्वितीय उपलब्धि

World Book of Records London में अब नीतीश कुमार का बजा डंका,...

रणवीर कपूर और आलिया भट्ट ने बेटी के जन्मदिन पर किया नए घर में गृहप्रवेश

रणवीर कपूर और आलिया भट्ट ने बेटी के जन्मदिन पर किया नए...

Audio Viral : जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई और गैंगस्टर इंदरप्रीत पैरी को धमकी, बोला था-अब या तो मैं रहूंगा या आप...

Audio Viral : जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई और गैंगस्टर इंदरप्रीत पैरी...

VIDEO: एयरपोर्ट पर चीख-चीख कर बेटी के लिए मांगता रहा सैनिटरी पैड, स्टाफ ने देने से किया मना

VIDEO: एयरपोर्ट पर चीख-चीख कर बेटी के लिए मांगता रहा सैनिटरी पैड,...