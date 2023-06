’72 Hooren’ फिल्म नहीं होगी रिलीज, सेंसर बोर्ड ने इस वजह से गिराई गाज

The film ’72 Hooren’ will not be released: फिल्म ’72 हूरें’ के सह-निर्माता अशोक पंडित (Ashok Pandit) ने मंगलवार को बताया कि सेंसर बोर्ड ने 7 जुलाई को रिलीज होने वाली फिल्म के ट्रेलर को प्रमाणित करने से इनकार कर दिया है. संजय पूरन सिंह (Sanjay Puran Singh) द्वारा निर्देशित इस फिल्म में पवन मल्होत्रा और इसमें आमिर बशीर मुख्य भूमिका में हैं और यह हिंसक उग्रवाद के परिणामों पर आधारित है.

आपको बता दें, एक वीडियो संदेश में, पंडित ने केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) के अध्यक्ष प्रसून जोशी से “हमारी रचनात्मक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को छीनने” की कोशिश करने वालों को सेंसर बोर्ड से हटाने की अपील की. डेढ़ मिनट के वीडियो में पंडित ने कहा, ‘हम ’72 हूरें’ के निर्माता बेहद हैरान और परेशान हैं क्योंकि सेंसर बोर्ड ने आज हमारे ट्रेलर को प्रमाणित करने से इनकार कर दिया है.’

उन्होंने कहा कि यह काफी हास्यास्पद और दुखद है कि एक फिल्म जिसने राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है, एक फिल्म जिसने आईएफएफआई (इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया) में पुरस्कार जीत चूका है. इसके दृश्य उस समय की फिल्म जैसे ही हैं, केवल ट्रेलर नया है.

जहां एक तरफ आपने फिल्म को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया है, वहीं दूसरी तरफ आप फिल्म के ट्रेलर को सर्टिफिकेट देने से इनकार कर रहे हैं. इस मामले पर टिप्पणी के लिए संपर्क करने पर जोशी से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली. “72 ह्यूरन” का प्रीमियर 2019 में गोवा में IFFI के भारतीय पैनोरमा श्रेणी के तहत किया गया था, जहां इसे ‘ICFT-यूनेस्को गांधी मेडल स्पेशल मेंशन’ मिला था. 2021 में, चौहान को फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला.