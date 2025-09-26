मेड इन इंडिया वेब सीरीज का पहला लुक हुआ जारी, नसीरुद्दीन शाह निभा रहे है जेआरडी टाटा का किरदार

मुंबई। अभिनेता नसीरुद्दीन शाह (Actor Naseeruddin Shah) और जिम सर्भ अभिनीत ‘मेड इन इंडिया-ए टाइटन स्टोरी’ का पहला लुक जारी हो गया है। यह दर्शकों को टाइटन के भारत के सबसे प्रतिष्ठित ब्रांडों में से एक बनने के सफ़र की एक झलक दिखाता है। आगामी सीरीज़ की पहली झलक सरकार के ‘मेक इन इंडिया’ (Make in India) अभियान की 11वीं वर्षगांठ पर जारी की गई और यह जेआरडी टाटा और ज़ेरेक्सेस देसाई (JRD Tata and Xerxes Desai) की कहानी के इर्द-गिर्द घूमती है। जिन दो लोगों ने टाइटन की नींव रखी थी। बोर्डरूम से लेकर फ़ैक्टरी फ़्लोर तक, इस शो का उद्देश्य यह दिखाना है कि कैसे एक साहसिक विचार एक ब्रांड में बदल गया। जिसने वैश्विक मंच पर भारत की जगह को फिर से परिभाषित किया।

गुरुवार को, निर्माताओं ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर एक प्रोमो शेयर किया, जिसमें युवा टाइटन टीम (titan team) को ऐसे समय में सपने देखने की हिम्मत करते हुए दिखाया गया है जब कई लोग उन पर संदेह कर रहे थे। नसीरुद्दीन शाह जेआरडी टाटा का किरदार निभाते नज़र आएंगे, जबकि सर्भ ज़ेरेक्सेस देसाई की भूमिका निभाएंगे। शो में नमिता दुबे, वैभव तत्ववादी, कावेरी सेठ, लक्षवीर सरन और परेश गणात्रा भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में हैं। एक विज्ञप्ति के अनुसार शाह ने टाटा की भूमिका निभाने के बारे में खुलकर बात की और कहा, जेआरडी टाटा का किरदार निभाना एक सौभाग्य और ज़िम्मेदारी दोनों है। वह एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने दूरदर्शिता को मानवता के साथ जोड़ा और ऐसी कहानियाँ मिलना दुर्लभ है जो आधुनिक भारत के निर्माण के साथ इतनी गहराई से जुड़ी हों।

मेड इन इंडिया सिर्फ़ एक कंपनी के बारे में नहीं है। यह एक ऐसी विरासत के बारे में है जो पीढ़ियों को प्रेरित करती रहती है। ज़ेरेक्सेस देसाई का किरदार निभाने वाले जिम सर्भ ने कहा ज़ेरेक्सेस देसाई एक दूरदर्शी व्यक्ति थे। जिन्होंने वहां संभावनाएं देखीं जहां दूसरों को संदेह था। उन्हें चित्रित करने से मुझे उस दृढ़ विश्वास को तलाशने का मौका मिला जो खरोंच से कुछ स्थायी बनाने के लिए आवश्यक है। यह सीरीज़ धैर्य, नवाचार और सबसे बढ़कर, अपने से बड़े विचार में विश्वास करने के बारे में है। मेड इन इंडिया-ए टाइटन स्टोरी का प्रीमियर अगले साल की शुरुआत में अमेज़न एमएक्स प्लेयर पर होने की उम्मीद है और यह एमएक्स प्लेयर, अमेज़न ऐप्स, प्राइम वीडियो, फायर टीवी और एयरटेल एक्सस्ट्रीम पर मुफ्त स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध होगा।