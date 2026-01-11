'गांधी को मारने वाली ताकतें अब उनका नाम मिटाने की कोशिश कर रहीं...' अमेठी सांसद का VB-G RAM G पर बड़ा बयान

  1. हिन्दी समाचार
MNREGA Bachao Sangram: केंद्र की मोदी सरकार हाल ही में मनरेगा की जगह पर VB-G RAM G एक्ट लेकर आयी है। जिसका कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने विरोध किया था और कांग्रेस देशव्यापी 'मनरेगा बचाओ संग्राम' चल रही है। इस बीच, अमेठी से कांग्रेस सांसद किशोरी लाल शर्मा ने रविवार को भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि महात्मा गांधी की हत्या करने वाली सांप्रदायिक ताकतें अब "देश से उनका नाम मिटाने और उनके सपनों को तोड़ने" की कोशिश कर रही हैं।

दरअसल, कांग्रेस सांसद किशोरी लाल शर्मा अमेठी के गौरीगंज में जिला कांग्रेस कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के ज़रिए गांधी का सपना पूरा किया जा रहा था। उन्होंने आगे कहा कि गांधी चाहते थे कि गांवों में विकास योजनाएं बनाई जाएं, उनका खाका वहीं तैयार हो, ग्रामीण क्षेत्र समृद्ध हो और सभी को रोजगार मिले। मनरेगा ने इस सपने को साकार करने में मदद की।

शर्मा ने कहा, “महात्मा गांधी के सपने को ध्यान में रखकर कांग्रेस सरकार ने मनरेगा शुरू किया था, जिसमें 90 प्रतिशत बजट केंद्र सरकार और 10 प्रतिशत राज्य सरकार वहन करती थी। जबकि योजना 125 दिनों के रोजगार का वादा करती है, जो राज्य सरकारें 10 प्रतिशत भी भुगतान नहीं कर पाईं, वे 40 प्रतिशत कैसे भुगतान करेंगी? लेकिन केंद्र सरकार ने अपना हिस्सा 60 प्रतिशत और राज्यों का हिस्सा 40 प्रतिशत तय कर दिया है।””

अमेठी के आंकड़े पेश करते हुए शर्मा ने कहा कि चालू वित्त वर्ष में मनरेगा योजना के तहत 1,073 परिवारों को रोजगार मिला है। इसके अलावा, सरकार ने अभी तक मनरेगा के तहत किए गए काम के लिए 21,70,582 रुपये का भुगतान जारी नहीं किया है, और वित्तीय वर्ष खत्म होने वाला है। इससे गांवों में विकास रुक गया है। यह “ग्राम पंचायतों को कमजोर करने और विकास प्रक्रिया को बाधित करने की साजिश” है।

अपनी पार्टी के रुख पर उन्होंने कहा, “कांग्रेस 12 से 29 जनवरी तक ‘मनरेगा बचाओ संग्राम’ नाम से देशव्यापी आंदोलन शुरू करेगी। उत्तर प्रदेश में इस आंदोलन का नेतृत्व कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी करेंगी। उन्होंने कहा, “संसद में सरकार विपक्ष की बात सुनना नहीं चाहती और मनमानी कर रही है। इसीलिए कांग्रेस देशव्यापी आंदोलन शुरू कर रही है। कांग्रेस कार्यकर्ता, जनता के समर्थन से, गांवों से लेकर राज्य विधानसभाओं और संसद तक विरोध प्रदर्शन करेंगे।”

