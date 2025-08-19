UP News: रात में झाड़ियों में बैठी मिली युवती... हाथों से छिपाती रही चेहरा, मगर युवकों ने सारी हदें कीं पार

बदायूं के फैजगंज बेहटा थाना क्षेत्र से इंसानियत को शर्मसार करने देने वाला वीडियो सामने आया है जो कि सोशल मीडिया पर खूव वायरल हो रहा है बता दें कि यहाँ कुछ युवक एक युवती को घेरे खड़े दिखाई दे रहे हैं। युवती हाथों से अपना चेहरा छिपाने का प्रयास कर रही है। बता दें वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। इस वीडियो में जिसमें कुछ ग्रामीण एक युवती को घेरकर परेशान करते नजर आ रहे हैं।

अशोभनीय टिप्पणी कर उससे बदसलूकी कर रहे हैं। युवती अपने चेहरे को छिपाने का प्रयास करती है तो ग्रामीण उसके हाथों को चेहरे से हटाते देते हैं। इसके साथ ही मिली जानकारी के मुताबिक फैजगंज बेहटा के गांव मुड़िया धुरैकी निवासी ग्रामीणों ने रविवार रात गांव के बाहर एक युवती को पकड़ लिया। ग्रामीणों के मुताबिक युवती एक युवक के साथ आपत्तिजनक हालत में थी। झाड़ियों में हलचल होने पर जब वह लोग वहां पहुंचे तो युवक भाग गया। उन्होंने युवती को पकड़ लिया। गांव के युवकों ने उसका वीडियो बना लिया। फैजगंज बेहटा के गांव मुड़िया धुरैकी निवासी ग्रामीणों ने रविवार रात गांव के बाहर एक युवती को पकड़ लिया।

ग्रामीणों के मुताबिक युवती एक युवक के साथ आपत्तिजनक हालत में थी। झाड़ियों में हलचल होने पर जब वह लोग वहां पहुंचे तो युवक भाग गया। उन्होंने युवती को पकड़ लिया। गांव के युवकों ने उसका वीडियो बना लिया। वीडियो में युवती लोकलाज के कारण खुद को छिपाने का प्रयास करती है, लेकिन युवक उसका वीडियो बनाते रहे। हालांकि बाद में युवती अपने घर चली जाती है। किसी ने पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दिया। वहीं के एसओ ने बताया कि वीडियो बनाने वाले लोगों कि खोजबीन कि जा रही है