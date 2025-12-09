  1. हिन्दी समाचार
  2. देश
  3. IndiGO के खिलाफ एक्शन की तैयारी में सरकार, करीब 110 डेली फ्लाइट्स के शेड्यूल में हो सकती है कटौती

IndiGO के खिलाफ एक्शन की तैयारी में सरकार, करीब 110 डेली फ्लाइट्स के शेड्यूल में हो सकती है कटौती

IndiGo Crisis Row: देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो परिचालन संकट के चलते हर दिन सैंकड़ों की संख्या में फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं। जिसके चलते दिल्ली, बेंगलुरु समेत कई प्रमुख हवाई अड्डों पर यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। इस दौरान हवाई अड्डों की स्थिति बस अड्डों से भी बदतर नजर आयी है। इस बीच, केंद्र की मोदी सरकार प्रमुख एयरलाइन के खिलाफ बड़ा एक्शन लेने की तैयारी में है।

By Abhimanyu 
Updated Date

IndiGo Crisis Row: देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो परिचालन संकट के चलते हर दिन सैंकड़ों की संख्या में फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं। जिसके चलते दिल्ली, बेंगलुरु समेत कई प्रमुख हवाई अड्डों पर यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। इस दौरान हवाई अड्डों की स्थिति बस अड्डों से भी बदतर नजर आयी है। इस बीच, केंद्र की मोदी सरकार प्रमुख एयरलाइन के खिलाफ बड़ा एक्शन लेने की तैयारी में है।

पढ़ें :- इंडिगो संकट अभी भी नहीं हुआ खत्म! आज 300 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल, दिल्ली से बेंगलुरु तक का किराया 50000 पहुंचा

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, केंद्र सरकार इंडिगो के फ्लाइट्स शेड्यूल में 5 प्रतिशत यानी लगभग 110 डेली फ्लाइट्स की कटौती की जा सकती है। सरकार बड़ी संख्या में उड़ानें कैंसिल होने से नाराज है। इंडिगो के फ्लाइट्स शेड्यूल में 5 प्रतिशत की कटौती के बाद आने वाले समय अन्य एयरलाइंस को ये देने की तैयारी में हैं। जिनके पास फ्लाइट्स शेड्यूल क्षमता बढ़ाने के संसाधन हैं। इसके अलावा, इंडिगो को बाद में 5 प्रतिशत और कटौती का सामना करना पड़ सकता है।

इससे पहले सोमवार को राज्यसभा में नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने इंडिगो संकट पर बयान दिया। उन्होंने कहा, नियमों का उल्लंघन करने वाली एयरलाइन कंपनी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह सभी कंपनियों के लिए उदाहरण होगा। उन्होंने कहा, “सरकार यात्रियों, पायलटों और क्रू की सुरक्षा से समझौता नहीं करेगी।” उन्होंने स्पष्ट किया कि एयरलाइन की आंतरिक समस्या के काराण उड़ानें रद्द हुईं थीं। उसे क्रू मैनेजमेंट और रोस्टर को सही तरीके से संभालना चाहिए था।

नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा कि इंडिगो के संकट का नए फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन (FDTL) नियमों से लेना-देना नहीं है। जिन यात्रियों को दिक्कत हुई है, उसकी पूरी जिम्मेदारी तय होगी।

पढ़ें :- Death Live Stunt : चिड़ियाघर के बाड़े में कूदा युवक, शेरनी का पल भर में बन गया निवाला, देखें दिल दहला देने वाला वीडियो
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

चुनाव सुधारों पर चर्चा से पहले NDA पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग, सांसदों ने PM मोदी को बिहार में जीत की दी बधाई

चुनाव सुधारों पर चर्चा से पहले NDA पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग, सांसदों...

IndiGO के खिलाफ एक्शन की तैयारी में सरकार, करीब 110 डेली फ्लाइट्स के शेड्यूल में हो सकती है कटौती

IndiGO के खिलाफ एक्शन की तैयारी में सरकार, करीब 110 डेली फ्लाइट्स...

पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर नव दंपत्ति का अश्लील वीडियो रिकॉर्ड कर हुई वसूली, सीएम योगी तक पहुंची शिकायत

पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर नव दंपत्ति का अश्लील वीडियो रिकॉर्ड कर हुई वसूली,...

क्लीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए आर्मी ने फ्यूल सप्लाई चेन में बायो- डीजल को किया शामिल, जनरल पुष्पेंद्र पाल सिंह ने दिखाई हरी झंडी

क्लीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए आर्मी ने फ्यूल सप्लाई चेन...

Research Report : पुरुषों की घट रही है प्रजनन क्षमता, इन कारणों से बढ़ रही है समस्या

Research Report : पुरुषों की घट रही है प्रजनन क्षमता, इन कारणों...

ममता का बीजेपी पर सीधा अटैक, बोलीं- जहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस का अपमान और महात्मा गांधी के सिद्धांतों की अवहेलना हो, उस कार्यक्रम में कैसे जा सकती हूं?

ममता का बीजेपी पर सीधा अटैक, बोलीं- जहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस...