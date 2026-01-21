  1. हिन्दी समाचार
  2. दिल्ली
  3. कर्नाटक विधानसभा संयुक्त सत्र को संबोधित करने से राज्यपाल ने किया इनकार, जानें क्या है वजह?

कर्नाटक विधानसभा संयुक्त सत्र को संबोधित करने से राज्यपाल ने किया इनकार, जानें क्या है वजह?

केरल (Kerala) और तमिलनाडु (Tamil Nadu) के बाद अब कर्नाटक (Karnataka) में राज्य सरकार और राज्यपाल के बीच विवाद खड़ा हो गया है। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत (Thaawarchand Gehlot) ने 22 जनवरी को राज्य विधानसभा के संयुक्त सत्र को संबोधित करने से इनकार कर दिया है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। केरल (Kerala) और तमिलनाडु (Tamil Nadu) के बाद अब कर्नाटक (Karnataka) में राज्य सरकार और राज्यपाल के बीच विवाद खड़ा हो गया है। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत (Thaawarchand Gehlot) ने 22 जनवरी को राज्य विधानसभा के संयुक्त सत्र को संबोधित करने से इनकार कर दिया है। बता दें कि इससे पहले तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि (Tamil Nadu Governor R.N. Ravi) मंगलवार को विधानसभा में अपना उद्घाटन भाषण देने से पहले ही बाहर चले गए थे। उन्होंने राष्ट्रगान के प्रति अनादर की भावना व्यक्त करते हुए निराशा जताई थी।

पढ़ें :- केरल राजभवन परिसर में द्रौपदी मुर्मू ने पूर्व राष्ट्रपति केआर नारायणन की प्रतिमा का किया अनावरण, बोलीं- उनका जीवन साहस, मेहनत और आत्मविश्वास की है मिसाल

वहीं केरल में मंगलवार को तब विवाद उत्पन्न हो गया जब मुख्यमंत्री पिनराई विजयन (Chief Minister Pinarayi Vijayan) ने विधानसभा में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर (Governor Rajendra Vishwanath Arlekar) के संबोधन समाप्त करने के तुरंत बाद आरोप लगाया था कि उन्होंने राज्य मंत्रिमंडल के तरफ से अनुमोदित नीतिगत भाषण को पूरी तरह नहीं पढ़ा।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Uttarakhand Budget Session 2026 : सीएम धामी, बोले- ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में ही होगा विधानसभा का बजट सत्र

Uttarakhand Budget Session 2026 : सीएम धामी, बोले- ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में...

CJM ट्रांसफर पर अखिलेश यादव ने कसा तंज, बोले-'मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले का खुद संज्ञान लेगा'

CJM ट्रांसफर पर अखिलेश यादव ने कसा तंज, बोले-'मुझे उम्मीद है कि...

कर्नाटक विधानसभा संयुक्त सत्र को संबोधित करने से राज्यपाल ने किया इनकार, जानें क्या है वजह?

कर्नाटक विधानसभा संयुक्त सत्र को संबोधित करने से राज्यपाल ने किया इनकार,...

T20 WC 2026 : ICC ने बांग्लादेश को फिर दिया अल्टीमेटम, 'भारत में खेलो या बाहर होने' पर एक दिन में लो फैसला

T20 WC 2026 : ICC ने बांग्लादेश को फिर दिया अल्टीमेटम, 'भारत...

Aravalli Illegal Mining Case : सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी, 'अवैध खनन से ऐसा नुकसान जिसकी भरपाई असंभव' पुराना आदेश बरकरार

Aravalli Illegal Mining Case : सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी, 'अवैध खनन...

गंगा स्नान में विघ्न डालने वाले पर लगता है गौहत्या का पाप , ये सत्ता हमेशा नहीं रहती..., द्वारिका पीठ के शंकराचार्य सदानंद सरस्वती का बड़ा बयान

गंगा स्नान में विघ्न डालने वाले पर लगता है गौहत्या का पाप...