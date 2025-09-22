  1. हिन्दी समाचार
  2. देश
  3. प्रारंभिक राहत पैकेज पंजाब के लोगों के साथ है अन्याय, राहुल बोले-पीएम से आग्रह है कि, एक व्यापक राहत पैकेज जारी करें

प्रारंभिक राहत पैकेज पंजाब के लोगों के साथ है अन्याय, राहुल बोले-पीएम से आग्रह है कि, एक व्यापक राहत पैकेज जारी करें

पंजाब में आई बाढ़ ने हर तरफ तबाही मचा दी है। खेतों में लगी फसलें पूरी तरह से नष्ट हो गईं, जबकि बढ़ी संख्या में लोगों के घर क्षतिग्रस्त हो गए या फिर बह गए। बीते दिनों कांग्रेस सांसद और लोकसभा के नेता विपक्ष राहुल गांधी पंजाब में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने पहुंचे थे और पीड़ित लोगों से बातचीत की थी। अब राहुल गांधी ने बाढ़ क्षेत्र के दौरे और पीड़ितों से बातचीत की वीडियो को शेयर किया है।

By शिव मौर्या 
Updated Date

नई दिल्ली। पंजाब में आई बाढ़ ने हर तरफ तबाही मचा दी है। खेतों में लगी फसलें पूरी तरह से नष्ट हो गईं, जबकि बढ़ी संख्या में लोगों के घर क्षतिग्रस्त हो गए या फिर बह गए। बीते दिनों कांग्रेस सांसद और लोकसभा के नेता विपक्ष राहुल गांधी पंजाब में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने पहुंचे थे और पीड़ित लोगों से बातचीत की थी। अब राहुल गांधी ने बाढ़ क्षेत्र के दौरे और पीड़ितों से बातचीत की वीडियो को शेयर किया है।

पढ़ें :- मोदी जी ने देशवासियों से GST रिफॉर्म का जो वादा किया था, वह आज से पूरे देश में लागू हो गया: अमित शाह

साथ ही उन्होंने सोशल मीडिया एक्स मोदी सरकार की तरफ से दिए गए राहत पैकेज पर सवाल उठाया है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, पंजाब को बाढ़ की वजह से लगभग ₹20,000 करोड़ का नुक़सान हुआ है। ऐसे में प्रधानमंत्री द्वारा घोषित ₹1600 करोड़ का प्रारंभिक राहत पैकेज पंजाब के लोगों के साथ अन्याय है।

लाखों घर उजड़ गए, 4 लाख एकड़ से ज़्यादा की फ़सल बर्बाद हो गई और बड़ी संख्या में जानवर बह गए हैं। फिर भी पंजाब के लोगों ने अद्भुत हिम्मत और जज़्बा दिखाया है। मुझे पूरा विश्वास है कि वे एक बार फिर पंजाब को खड़ा करेंगे – उन्हें बस सहारे और मजबूती की ज़रूरत है। मैं प्रधानमंत्री से फिर से आग्रह करता हूं कि तुरंत एक व्यापक राहत पैकेज जारी करें।

 

पढ़ें :- हम वो सामान खरीदें जो MADE IN INDIA हो, हर घर को स्वदेशी का प्रतीक बनाना है : पीएम मोदी
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

प्रारंभिक राहत पैकेज पंजाब के लोगों के साथ है अन्याय, राहुल बोले-पीएम से आग्रह है कि, एक व्यापक राहत पैकेज जारी करें

प्रारंभिक राहत पैकेज पंजाब के लोगों के साथ है अन्याय, राहुल बोले-पीएम...

Preity Zinta Himachal disaster :  प्रीति जिंटा ने हिमाचल आपदा पीड़ितों की मदद के लिए बढ़ाया हाथ, राहत कार्यों के लिए आर्थिक सहायता दी

Preity Zinta Himachal disaster :  प्रीति जिंटा ने हिमाचल आपदा पीड़ितों की...

अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज को बड़ा झटका, सुप्रिम कोर्ट ने याचिका पर सुनने से किया इंकार

अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज को बड़ा झटका, सुप्रिम कोर्ट ने याचिका पर सुनने...

मोदी जी ने देशवासियों से GST रिफॉर्म का जो वादा किया था, वह आज से पूरे देश में लागू हो गया: अमित शाह

मोदी जी ने देशवासियों से GST रिफॉर्म का जो वादा किया था,...

हिमाचल के PWD मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने शुरू किया जीवन का नया अध्याय, शादी की पहली तस्वीर आई सामने

हिमाचल के PWD मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने शुरू किया जीवन का नया...

राजा भैया के बेटे ने पहली बार अपने माता- पिता के लिए सोशल मीडिया पर किया पोस्ट, पिता को बिना बताए मां ने छोड़ दिया

राजा भैया के बेटे ने पहली बार अपने माता- पिता के लिए...