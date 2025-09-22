प्रारंभिक राहत पैकेज पंजाब के लोगों के साथ है अन्याय, राहुल बोले-पीएम से आग्रह है कि, एक व्यापक राहत पैकेज जारी करें

पंजाब में आई बाढ़ ने हर तरफ तबाही मचा दी है। खेतों में लगी फसलें पूरी तरह से नष्ट हो गईं, जबकि बढ़ी संख्या में लोगों के घर क्षतिग्रस्त हो गए या फिर बह गए। बीते दिनों कांग्रेस सांसद और लोकसभा के नेता विपक्ष राहुल गांधी पंजाब में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने पहुंचे थे और पीड़ित लोगों से बातचीत की थी। अब राहुल गांधी ने बाढ़ क्षेत्र के दौरे और पीड़ितों से बातचीत की वीडियो को शेयर किया है।
नई दिल्ली। पंजाब में आई बाढ़ ने हर तरफ तबाही मचा दी है। खेतों में लगी फसलें पूरी तरह से नष्ट हो गईं, जबकि बढ़ी संख्या में लोगों के घर क्षतिग्रस्त हो गए या फिर बह गए। बीते दिनों कांग्रेस सांसद और लोकसभा के नेता विपक्ष राहुल गांधी पंजाब में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने पहुंचे थे और पीड़ित लोगों से बातचीत की थी। अब राहुल गांधी ने बाढ़ क्षेत्र के दौरे और पीड़ितों से बातचीत की वीडियो को शेयर किया है।
साथ ही उन्होंने सोशल मीडिया एक्स मोदी सरकार की तरफ से दिए गए राहत पैकेज पर सवाल उठाया है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, पंजाब को बाढ़ की वजह से लगभग ₹20,000 करोड़ का नुक़सान हुआ है। ऐसे में प्रधानमंत्री द्वारा घोषित ₹1600 करोड़ का प्रारंभिक राहत पैकेज पंजाब के लोगों के साथ अन्याय है।
पंजाब को बाढ़ की वजह से लगभग ₹20,000 करोड़ का नुक़सान हुआ है। ऐसे में प्रधानमंत्री द्वारा घोषित ₹1600 करोड़ का प्रारंभिक राहत पैकेज पंजाब के लोगों के साथ अन्याय है।
लाखों घर उजड़ गए, 4 लाख एकड़ से ज़्यादा की फ़सल बर्बाद हो गई और बड़ी संख्या में जानवर बह गए हैं।
फिर भी पंजाब… pic.twitter.com/XxydwcHKYG
पढ़ें :- नदी कटाव में किसानों को नहीं मिल रहा मुआवजा, उद्योगपति को 1020 एकड़ ज़मीन सालाना एक रुपये प्रति एकड़ की दर से मिल रही: ओवैसी
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) September 22, 2025
लाखों घर उजड़ गए, 4 लाख एकड़ से ज़्यादा की फ़सल बर्बाद हो गई और बड़ी संख्या में जानवर बह गए हैं। फिर भी पंजाब के लोगों ने अद्भुत हिम्मत और जज़्बा दिखाया है। मुझे पूरा विश्वास है कि वे एक बार फिर पंजाब को खड़ा करेंगे – उन्हें बस सहारे और मजबूती की ज़रूरत है। मैं प्रधानमंत्री से फिर से आग्रह करता हूं कि तुरंत एक व्यापक राहत पैकेज जारी करें।