'जमात ने ही उस्मान हादी की हत्या करवायी...' दुबई में बैठे मुख्य आरोपी के दावे ने खोली बांग्लादेश की पोल

Osman Hadi Murder suspect: इंकलाब मंच के प्रवक्ता उस्मान हादी की हत्या के मामले में एक बड़ा मोड़ आया है। इस मामले में बांग्लादेश की पुलिस दावा कर रही थी कि मुख्य आरोपी और बांग्लादेश का मोस्ट वांटेड अपराधी फैसल करीम मसूद मेघालय बॉर्डर से भारत में दाखिल हो गया था। हालांकि, मसूद भारत में नहीं, बल्कि दुबई में है। उसने अपने खिलाफ आरोपों को खारिज करते हुए जमात पर हादी की हत्या का शक जताया है।

एक मीडिया आउटलेट की रिपोर्ट के अनुसार, फैसल करीम मसूद के पास संयुक्त अरब अमीरात (UAE) का पांच साल का मल्टीपल-एंट्री वीजा है, जो दिसंबर 2022 में जारी किया गया था। वर्तमान में मसूद दुबई में एक लॉन्ग टर्म टूरिज्म वीजा पर रह रहा है। उसने दुबई से एक वीडियो जारी करके खुद को हादी की हत्या के मामले में बेकसूसर बताया है। उसने शक जताया कि इस हत्याकांड में जमात-ए-इस्लामी का हाथ हो सकता है।

फैसल करीम मसूद ने कहा, “हादी खुद जमात की ही उपज था और संभव है कि जमात के ही तत्वों ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया हो। मुझे और मेरे परिवार को बलि का बकरा बनाया जा रहा है।” मसूद ने यह भी माना कि उसके हादी के साथ प्रोफेसनल और पॉलिटिकल रिलेशन थे क्योंकि वह एक आईटी (IT) फर्म का मालिक है। उसने हादी को पॉलिटिकल डोनेशन भी दिया था, जिसके बदले हादी ने उसे पॉलिटिकल दिलाने का वादा किया था।

बता दें कि उस्मान हादी ‘इंकलाब मंच’ के प्रवक्ता और बांग्लादेश का एक प्रभावशाली छात्र नेता था। हादी की 12 दिसंबर को ढाका में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जिसके बाद बांग्लादेश में हिंसक प्रदर्शन हुए। इस दौरान अल्पसंख्यकों खासकर हिंदुओं को निशाना बनाया गया। वहीं, बंगलादेशी मीडिया और ढाका पुलिस दावा करती रही है कि हादी की हत्या के मुख्य आरोपी मेघालय से होते हुए भारत में जाकर छुपे बैठे हैं। अब इस खुलासे ने बांग्लादेश के झूठे दावों की पोल खोल दी है।