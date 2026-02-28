फिल्म द केरल स्टोरी-2 गोज़ बियॉन्ड के डायरेक्टर कामाख्या नारायण सिंह ने कहा फिर से सिनेमाघरों में शुरू हुई स्क्रीनिंग

मुंबई। फिल्म द केरल स्टोरी-2 गोज़ बियॉन्ड के डायरेक्टर कामाख्या नारायण सिंह ने चल रहे विरोध प्रदर्शनों पर बात की है। उन्होने कहा कि सिनेमा हॉल ने फिल्म की स्क्रीनिंग फिर से शुरू कर दी है। डायरेक्टर कामाख्या नारायण सिंह ने शुक्रवार को केरल हाई कोर्ट द्वारा फिल्म पर बैन हटाने के बाद सच्चाई की जीत पर ज़ोर दिया। उन्होंने कहा कि सत्य परेशान होता है पर कभी हारता नहीं है। कोर्ट के फैसले के बाद यह बात सत्य साबित हुई है। यह कहानी हमारे लिए सिर्फ एक फिल्म नहीं है, यह एक इमोशन है। यह हमारी ज़िम्मेदारी है कि देश के लोग जाने किस तरह से हमारी बेटियों को साजिश से फंसाया जा रहा है।

डायरेक्टर कामाख्या नारायण सिंह ने कहा कि यह हमारी ज़िम्मेदारी है कि देश के सभी लोगों को पता चले कि हमारी बेटियों को कैसे साज़िश करके फंसाया जा रहा है और उन्हें शिकार बनाया जा रहा है। डायरेक्टर सिंह ने बताया कि फिल्म्य लड़कियों की लड़ाई दिखाती है, जो अपनी कहानियां लेकर सामने आई हैं। उन्होंने आगे कहा कि पूरे देश को उनके बारे में पता होना चाहिए। कामाख्या नारायण सिंह ने फिल्म के खिलाफ देश भर में हो रहे विरोध प्रदर्शनों के बारे में भी बात की और बताया कि केरल से कुछ वीडियो आए हैं, जहां कुछ लोग विरोध कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये समाज के कुछ असामाजिक तत्व हैं। हमें अपनी बात कहने की आज़ादी है। हमारी फिल्म एक आध्यात्मिक सीक्वल है, जो सिर्फ़ केरल की नहीं, बल्कि पूरे देश की कहानी बताती है। यह हर गली, हर कोने, हर मोहल्ले में फैल रहा है। उन्होंने दर्शकों से फिल्म द केरला स्टोरी-2 देखने की अपील की और कहा कि फिल्म को ज़्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए ताकि जागरूकता पैदा हो सके। केरल हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने शुक्रवार को फिल्म द केरला स्टोरी-2 गोज़ बियॉन्ड की रिलीज़ पर लगी रोक हटा दी। जस्टिस एसए धर्माधिकारी और पीवी बालकृष्णन की हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच के जस्टिस बेचू कुरियन थॉमस के अंतरिम आदेश पर रोक लगा दी, जिसने रिलीज़ पर 15 दिनों के लिए रोक लगा दी थी। यह फिल्म तीन जवान लड़कियों की ज़िंदगी को दिखाती है जो फिल्म में बताई गई धोखेबाज़ शादियों में पड़ जाती हैं और कथित तौर पर ज़बरदस्ती धर्म बदलने का सामना करती हैं।