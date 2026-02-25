फिल्म द केरल स्टोरी-2 गोज बियॉन्ड के मेकर्स ने किया बड़ा दावा, कहा- कोई भी मटीरियल डिलीट नहीं किया

मुंबई। फिल्म द केरल स्टोरी-2 गोज़ बियॉन्ड के मेकर्स ने उन रिपोर्ट्स को खारिज कर दिया है जिनमें दावा किया गया था कि कोर्ट के दखल के बाद फिल्म का टीज़र हटा दिया गया था। सनशाइन पिक्चर्स ने एक स्टेटमेंट जारी कर कहा कि हम यह साफ करना चाहते हैं कि द केरल स्टोरी-2 गोज़ बियॉन्ड के टीज़र को हटाने के बारे में जो खबरें अभी चल रही हैं वे पूरी तरह से झूठी, बेबुनियाद और गुमराह करने वाली हैं। मामला अभी कोर्ट में है। किसी भी कोर्ट ने कोई भी कंटेंट हटाने का कोई फैसला या ऑर्डर पास नहीं किया है। हमने कोई भी मटीरियल डिलीट या हटाया नहीं है।

स्टेटमेंट में आगे लिखा कि द केरल स्टोरी-2 गोज़ बियॉन्ड का टीज़र और ट्रेलर दोनों हमारे सभी ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल रहेंगे। हम मीडिया हाउस, डिजिटल प्लेटफॉर्म और लोगों से अपील करते हैं कि वे बिना वेरिफाइड जानकारी और अंदाज़ों वाली रिपोर्ट फैलाने से बचें। ऐसी गलत जानकारी सिर्फ बेवजह कन्फ्यूजन पैदा करती है। इससे पहले मंगलवार को केरल हाई कोर्ट ने द केरल स्टोरी-2 के मेकर्स को शुक्रवार को रिलीज होने से पहले कोच्चि में कोर्ट के लिए हिंदी फिल्म की स्क्रीनिंग अरेंज करने का ऑर्डर दिया था। फिल्म द केरला स्टोरी-2 नेशनल अवॉर्ड जीतने वाली फिल्म द केरला स्टोरी का सीक्वल है, जो 2023 में रिलीज़ हुई थी। यह तीन जवान लड़कियों की ज़िंदगी पर आधारित है, जो फिल्म के मुताबिक धोखे वाली शादियों में पड़ जाती हैं और कथित तौर पर ज़बरदस्ती धर्म बदलने का सामना करती हैं। ट्रेलर लॉन्च के बाद से ही सीक्वल पर कड़ी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। विपक्ष के नेताओं, मशहूर हस्तियों और कई सोशल मीडिया यूज़र्स ने इसे प्रोपेगैंडा कहकर इसकी बुराई की है, जबकि फिल्म बनाने वालों का कहना है कि यह असल ज़िंदगी की घटनाओं पर रिसर्च करके बनाई गई है। डायरेक्टर कामाख्या नारायण सिंह ने कहा कि अगर उन्होंने फिल्म में कुछ भी गलत या गुमराह करने वाला दिखाया होता, तो वह फिल्म बनाना छोड़ देते।