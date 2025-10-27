Delhi Crime : अश्लील फोटो डिलीट करने को तैयार न था प्रेमी, क्राइम सीरीज देख लड़की उतारी मौत के घाट

दिल्ली में UPSC की तैयारी कर रहे छात्र रामकेश मीणा (32) की मौत आग लागने से नहीं हुई थी बल्कि प्लेनिंग से हत्या की गयी थी। पुलिस की छानबीन करने पर इस पूरे मामले का खुलासा हुआ है। उत्तरी दिल्ली के डीसीपी ने बताया कि इस हत्याकांड के मामले में रामकेश की लिव-इन पार्टनर गर्लफ्रेंड, जो एक फोरेंसिक की स्टूडेंट है, आरोपी लड़की को दो साथियों सहित गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान अमृता चौहान (21), सुमित कश्यप (27) और संदीप कुमार (29) के रूप में हुई है। ये अभी यूपी के मुरादाबाद के रहनेवाले हैं।

अमृता चौहान का आरोप है कि मृतक रामकेश ने उसकी अश्लील फोटो और वीडियो खींची थी और उसे लैपटॉप में रखा हुआ था. जब अमृता ने फोटो और वीडियो डिलीट करने को कहा, तो रामकेश ने मना कर दिया, जिसके बाद अमृता ने ये प्लान बनाया। अमृता ने हत्या को हादसा दिखाने के लिए कई क्राइम सीरीज देखी थीं, जिसके बाद उसे ये आइडिया आया। 6 अक्टूबर को गांधी विहार की चौथी मंजिल पर आग लगने की सूचना मिली थी. शुरुआत में जानकारी मिली थी कि AC ब्लास्ट हुआ है, और आग बुझाने के बाद पुलिस को रामकेश मीणा का झुलसा हुआ शव मिला था। जांच में CCTV फुटेज को डीपली देखा गया , जिसमें दो लोग जिनके चेहरे पर नकाब था, वे घर से आते और जाते दिखाई दिए. नकाबपोशों के बाहर निकलते ही घर में ब्लास्ट हो गया।

CCTV फुटेज और मोबाइल लोकेशन से खुलासा

बता दें इस मामले को लेकर जब पुलिस ने छानबीन शुरू की तो पता चला कि मृतक रामकेश मीणा एक लड़की के साथ लिव-इन में रहता था। सीसीटीवी में दिख रहे लोगों की पहचान की गई, और अमृता की मोबाइल लोकेशन मौके के आस-पास मिली. पूछताछ में अमृता ने स्वीकार किया कि उसने अपने पूर्व प्रेमी सुमित और सुमित के दोस्त संदीप के साथ मिलकर हत्याकांड को अंजाम दिया था. सुमित कश्यप LPG सिलेंडर डिस्ट्रीब्यूटर है.

हत्या को हादसा दिखाने का शातिर प्लान…

अमृता फॉरेंसिक साइंस की छात्रा है और उसे मालूम था कि हत्या को हादसा कैसे दिखाया जा सकता है. 6 अक्टूबर को अमृता और सुमित घर में दाखिल हुए और रामकेश का गला घोंटा. इसके बाद उसकी बॉडी पर घी, तेल, शराब और घर में जितना ज्वलनशील पदार्थ था, वो डाला. उन्होंने बॉडी के पास गैस सिलेंडर का पाइप रखा और सिलेंडर ऑन कर दिया.