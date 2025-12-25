New Kia Seltos 2 जनवरी 2026 को भारत में लॉन्च को तैयार , जानें डिज़ाइन और फीचर्स की पूरी डिटेल

New Generation Kia Seltos : भारत में तेजी से लोकप्रियता हासिल करने वाली ऑटोमेकर कंपनी Kia India ने अपनी पॉपुलर मिड-साइज SUV Seltos के नए जनरेशन मॉडल का प्रोडक्शन इस देश में शुरू कर दिया है। इसकी पहली यूनिट आंध्र प्रदेश के अनंतपुर प्लांट से निकली है। इस मौके पर Kia India के एमडी और सीईओ ग्वांगगु ली भी उपस्थित थे। नई Seltos अब दूसरी जनरेशन में उपलब्ध है और पुराने मॉडल के मुकाबले ज्यादा बड़ी, ज्यादा प्रीमियम और ज्यादा फीचर-रिच बनाई गई है। कंपनी 2 जनवरी 2026 को इसकी कीमतों का ऐलान करेगी। हालांकि, बुकिंग पहले ही शुरू हो चुकी है और इसके लिए 25,000 रुपये की राशि एडवांस के तौर पर दी जा रही है। अनुमान है कि जनवरी के बीच से ग्राहक अपनी नई Seltos की डिलीवरी पा सकेंगे।

डिजाइन और एक्सटीरियर

नई Kia Seltos का डिजाइन कंपनी की नई डिजाइन भाषा पर आधारित है। यह SUV पहले से ज्यादा बोल्ड और आकर्षक दिखाई देती है। सामने की तरफ नया डिजिटल टाइगर फेस ग्रिल दिया गया है, जो इसे एक दमदार लुक देता है। इसके साथ ही आइस क्यूब एलईडी हेडलैंप, स्टार मैप डीआरएल और वेलकम लाइटिंग भी मिलती है। साइड प्रोफाइल में फ्लश डोर हैंडल और नए अलॉय व्हील इसे आधुनिक बनाते हैं। पीछे की तरफ कनेक्टेड एलईडी टेललाइट और नया बंपर इसे और आकर्षक बनाते हैं। नई Seltos लंबाई और चौड़ाई में पुरानी मॉडल से बड़ी है, जिससे अंदर बैठने की जगह और बूट स्पेस दोनों बढ़ गए हैं। इस बदलाव के कारण परिवार के लिए यह SUV और ज्यादा आरामदायक हो गई है।

इंटीरियर और फीचर्स

नई Seltos के इंटीरियर में सबसे बड़ा बदलाव इसका डैशबोर्ड है। इसमें 30-इंच का बड़ा डिस्प्ले शामिल है, जिसमें दो बड़ी स्क्रीन और एक क्लाइमेट कंट्रोल स्क्रीन दी गई है। पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड सीट्स और वायरलेस चार्जर जैसी सुविधाएं इसे और प्रीमियम बनाती हैं। बेहतरीन ऑडियो अनुभव के लिए बोस साउंड सिस्टम दिया गया है। साथ ही, 64 कलर का इंटीरियर एम्बिएंट लाइटिंग विकल्प भी मिलता है। कनेक्टिविटी के लिए वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले के साथ Kia Connect 2.0 सिस्टम मौजूद है। जिससे ड्राइव के दौरान स्मार्ट फीचर्स का इस्तेमाल आसान हो जाता है।

सेफ्टी फीचर्स

नई Kia Seltos सेफ्टी के मामले में भी मजबूत साबित होती है। इसमें 6 एयरबैग स्टैंडर्ड हैं और लेवल-2 ADAS फीचर्स भी दिए गए हैं। इन एडवांस फीचर्स में लेन कीप असिस्ट, एडाप्टिव क्रूज़ कंट्रोल, फ्रंट और रियर कोलिजन अलर्ट जैसी तकनीकें शामिल हैं। इसका मतलब है कि ड्राइवर और पैसेंजर्स दोनों को सुरक्षित और आरामदायक ड्राइव का अनुभव मिलेगा।

इंजन विकल्प और परफॉर्मेंस

नई Seltos में पेट्रोल और डीजल के तीन इंजन विकल्प दिए गए हैं। इंजन की क्षमता और माइलेज की जानकारी अभी पूरी तरह सामने नहीं आई है, लेकिन अनुमान है कि यह SUV Hyundai Creta और Maruti Grand Vitara के मुकाबले मजबूत प्रदर्शन और बेहतर ईंधन दक्षता देगी। कंपनी ने नई Seltos को अधिक शक्तिशाली और आरामदायक बनाने पर ध्यान केंद्रित किया है। यह शहर में ड्राइविंग के लिए भी उपयुक्त है और लंबी यात्राओं के लिए भी सक्षम मानी जाती है।

कीमत और प्रतियोगिता

नई Kia Seltos की अनुमानित कीमत 11 लाख से 22 लाख रुपए के बीच हो सकती है। यह रेंज इसे मिड-साइज SUV सेगमेंट में मजबूत प्रतियोगी बनाती है। इस सेगमेंट में Hyundai Creta और Maruti Grand Vitara जैसी SUV मुख्य प्रतिद्वंदी हैं। नई Seltos न सिर्फ डिजाइन और फीचर्स में अपग्रेड हुई है, बल्कि सुरक्षा और आराम के मामले में भी इसे सबसे बेहतर विकल्प बनाने की कोशिश की गई है। इस वजह से यह परिवार और युवा दोनों के बीच लोकप्रिय होने की पूरी संभावना रखती है। Kia Seltos का नया जनरेशन मॉडल भारत में अब पूरी तरह तैयार है। नई डिजाइन, एडवांस फीचर्स, बेहतर सेफ्टी और स्पेस जैसी खूबियों के साथ यह SUV मिड-साइज सेगमेंट में धूम मचाने आ रही है। नई Seltos का यह मॉडल5 दिखाता है कि Kia अपने ग्राहकों को प्रीमियम अनुभव देने के लिए लगातार प्रयासरत है।