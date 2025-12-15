  1. हिन्दी समाचार
  2. दिल्ली
  3. विपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मारने की कर रहा है बात: केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू

विपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मारने की कर रहा है बात: केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू

केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सोमवार को वोट चोरी के दावों के खिलाफ कांग्रेस की मेगा रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारे लगाने को लेकर विपक्ष की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कुछ विपक्षी नेताओं की उन टिप्पणियों पर ध्यान दिलाया, जिनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जान से मारने की बात कही गई थी।

By Satish Singh 
Updated Date

नई दिल्ली। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू (Union Parliamentary Affairs Minister Kiren Rijiju) ने सोमवार को वोट चोरी के दावों के खिलाफ कांग्रेस की मेगा रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारे लगाने को लेकर विपक्ष की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कुछ विपक्षी नेताओं की उन टिप्पणियों पर ध्यान दिलाया, जिनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Indian Prime Minister Narendra Modi, ) को जान से मारने की बात कही गई थी। इस विवाद पर बोलते हुए रिजिजू ने कहा कि यह किस तरह की मानसिकता है जो प्रतिद्वंद्वियों को जान से मारने के बारे में सार्वजनिक घोषणा करती है। अगर कुछ विपक्षी नेता पीएम को जान से मारने की बात करते हैं, तो यह वाकई दुर्भाग्यपूर्ण है।

पढ़ें :- Vote Chor Gaddi Chhod Rally : दिल्ली रैली में दहाड़े खरगे, बोले- देश की 140 करोड़ जनता को बचाना है, इसलिए बेटे को देखने बेंगलुरु नहीं गया

केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू इन टिप्पणियों की निंदा की और मांग की कि कांग्रेस पार्टी संसद में औपचारिक रूप से माफी मांगे। कांग्रेस अध्यक्ष और विपक्ष के नेता को संसद में माफी मांगनी चाहिए और देश से भी माफी मांगनी चाहिए। मुझे लगता है कि अगर उनमें थोड़ी भी इंसानियत बची है और अगर कांग्रेस पार्टी देश को कोई सम्मान देना चाहती है, तो उन्हें देर नहीं करनी चाहिए। कांग्रेस को संसद के फ्लोर से देश से माफी मांगनी चाहिए। तभी हम मानेंगे कि उन्होंने गलती की और कांग्रेस पार्टी ने गलती मानी। रिजिजू ने कहा कि इससे पहले कांग्रेस नेता मंजू लता मीणा (Congress leader Manju Lata Meena) ने कवोट चोरी के खिलाफ पार्टी द्वारा आयोजित एक रैली के दौरान कथित तौर पर कहा था कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। रविवार को मीणा ने अपने बयान का बचाव करते हुए दावा किया कि वह केवल कथित वोट धांधली पर जनता के गुस्से को व्यक्त कर रही थीं और प्रधानमंत्री पर प्रमुख मुद्दों को संबोधित करने में विफल रहने का आरोप लगाया। वोट धांधली को लेकर जनता में बहुत गुस्सा है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने वोट में धांधली करके ये सरकारें बनाई हैं और चुनाव आयोग भी उनके निर्देशों के अनुसार काम कर रहा है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले BJP ने ममता बनर्जी की फोटो एडिट कर हिटलर से की तुलना, मचा सियासी घमासान

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले BJP ने ममता बनर्जी की फोटो...

भाजपा के पूर्व सांसद डॉ. रामविलास वेदांती के निधन पर सीएम योगी ने जताया दुख, कल दी जाएगी जल समाधि

भाजपा के पूर्व सांसद डॉ. रामविलास वेदांती के निधन पर सीएम योगी...

नरेगा पर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, विकसित भारत-रोजगार और आजीविका मिशन पर विधेयक करेगी पेश

नरेगा पर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, विकसित भारत-रोजगार और आजीविका मिशन...

Ram Vilas Vedanti Passes Away : राम मंदिर आंदोलन के प्रमुख सूत्रधार डॉ. रामविलास वेदांती का निधन, संसद से लेकर सड़क तक आवाज की बुलंद

Ram Vilas Vedanti Passes Away : राम मंदिर आंदोलन के प्रमुख सूत्रधार...

विपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मारने की कर रहा है बात: केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू

विपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मारने की कर रहा है बात: केंद्रीय...

BJP के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन को पीएम मोदी ने दी बधाई, बताया 'वह कर्मठ कार्यकर्ता और मेहनती नेता...'

BJP के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन को पीएम मोदी ने दी...