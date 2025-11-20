  1. हिन्दी समाचार
  2. मनोरंजन
  3. दर्दनाक दृश्य ने बदल दी अनुस्मृति सरकार की जीवनशैली

दर्दनाक दृश्य ने बदल दी अनुस्मृति सरकार की जीवनशैली

भावनात्मक और जीवन-परिवर्तनकारी मोड़ पर, अभिनेत्री अनुस्मृति सरकार ने अपने क्षेत्र में बकरों की सामूहिक हत्या का दिल दहला देने वाला दृश्य देखने के बाद पूरी तरह वेगन बनने का फैसला कर लिया। पहले मटन की शौकीन रही अनुस्मृति बताती हैं कि यह घटना उनके लिए “आघातपूर्ण और आँखें खोल देने वाली” थी, जिसने उनकी खाने की आदतों और जीवनशैली के प्रति उनके नजरिए को पूरी तरह बदलकर रख दिया।

By शिव मौर्या 
Updated Date

मुंबई: भावनात्मक और जीवन-परिवर्तनकारी मोड़ पर, अभिनेत्री अनुस्मृति सरकार ने अपने क्षेत्र में बकरों की सामूहिक हत्या का दिल दहला देने वाला दृश्य देखने के बाद पूरी तरह वेगन बनने का फैसला कर लिया। पहले मटन की शौकीन रही अनुस्मृति बताती हैं कि यह घटना उनके लिए “आघातपूर्ण और आँखें खोल देने वाली” थी, जिसने उनकी खाने की आदतों और जीवनशैली के प्रति उनके नजरिए को पूरी तरह बदलकर रख दिया।

पढ़ें :- Sofia Ansari Hot Video : सोफिया अंसारी ने जालीदार कपड़ों में ढ़ाया कहर, यूजर्स बोले-ये भी क्यों पहनी…

उस दर्दनाक क्षण को याद करते हुए वह कहती हैं, “वो एक भयावह दृश्य था… मासूम जानवरों को उस तरह मारते देख मैं टूट गई। मेरे पास कहने को कुछ नहीं था। उसी पल तय कर लिया कि अब कभी नॉन-वेज नहीं खाऊंगी।” अपनी सच्चाई और संवेदनशीलता के लिए जानी जाने वाली अभिनेत्री के इस निर्णय ने उनके प्रशंसकों और सहकर्मियों के दिलों को छू लिया है। वे चाहती हैं कि लोग खाने के पीछे की वास्तविकता को समझें और अधिक करुणामय दृष्टिकोण से सोचें। “हम अक्सर बिना सोचे खाते रहते हैं कि खाना कहाँ से आता है। जब आप पीड़ा को अपनी आँखों से देख लेते हैं-तो फिर अनदेखा नहीं कर पाते।”

कई प्रभावशाली प्रोजेक्ट्स का हिस्सा रह चुकी अनुस्मृति का मानना है कि इस बदलाव ने उनके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और गहरी शांति ला दी है। “अब मैं खुद को हल्का महसूस करती हूँ-शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और भावनात्मक रूप से,” वह मुस्कराते हुए कहती हैं। अभिनेत्री का यह कदम सिर्फ एक व्यक्तिगत बदलाव नहीं, बल्कि एक प्रेरक संदेश भी है—कि हमारी छोटी-छोटी जागरूक पसंदें भी बड़ा बदलाव ला सकती हैं, हमारे लिए, जानवरों के लिए और इस धरती के लिए।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Sofia Ansari Hot Video : सोफिया अंसारी ने जालीदार कपड़ों में ढ़ाया कहर, यूजर्स बोले-ये भी क्यों पहनी…

Sofia Ansari Hot Video : सोफिया अंसारी ने जालीदार कपड़ों में ढ़ाया...

पवन सिंह की धांसू एंट्री से बॉलीवुड में होगा धमाका, आने वाली है धमाकेदार फिल्म

पवन सिंह की धांसू एंट्री से बॉलीवुड में होगा धमाका, आने वाली...

दर्दनाक दृश्य ने बदल दी अनुस्मृति सरकार की जीवनशैली

दर्दनाक दृश्य ने बदल दी अनुस्मृति सरकार की जीवनशैली

प्रगति नागपाल का ‘इशारे’ म्यूज़िक फैंस के होश उड़ाने को तैयार, 20 की उम्र में रचा इतिहास, नया सिंगल बना

प्रगति नागपाल का ‘इशारे’ म्यूज़िक फैंस के होश उड़ाने को तैयार, 20...

3 महीने बाद भाई से मिले अमाल, अरमान के गले लगकर रोए, बॉडी शेम को लेकर अनशूर के पिता कंटेस्टेंट पर हुए खफा

3 महीने बाद भाई से मिले अमाल, अरमान के गले लगकर रोए,...

इस दिन रिलीज होगी Mastiii 4, CBFC ने लगाए 7 कट, ये बोल्ड सीन्स गायब

इस दिन रिलीज होगी Mastiii 4, CBFC ने लगाए 7 कट, ये...