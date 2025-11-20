दर्दनाक दृश्य ने बदल दी अनुस्मृति सरकार की जीवनशैली

मुंबई: भावनात्मक और जीवन-परिवर्तनकारी मोड़ पर, अभिनेत्री अनुस्मृति सरकार ने अपने क्षेत्र में बकरों की सामूहिक हत्या का दिल दहला देने वाला दृश्य देखने के बाद पूरी तरह वेगन बनने का फैसला कर लिया। पहले मटन की शौकीन रही अनुस्मृति बताती हैं कि यह घटना उनके लिए “आघातपूर्ण और आँखें खोल देने वाली” थी, जिसने उनकी खाने की आदतों और जीवनशैली के प्रति उनके नजरिए को पूरी तरह बदलकर रख दिया।

उस दर्दनाक क्षण को याद करते हुए वह कहती हैं, “वो एक भयावह दृश्य था… मासूम जानवरों को उस तरह मारते देख मैं टूट गई। मेरे पास कहने को कुछ नहीं था। उसी पल तय कर लिया कि अब कभी नॉन-वेज नहीं खाऊंगी।” अपनी सच्चाई और संवेदनशीलता के लिए जानी जाने वाली अभिनेत्री के इस निर्णय ने उनके प्रशंसकों और सहकर्मियों के दिलों को छू लिया है। वे चाहती हैं कि लोग खाने के पीछे की वास्तविकता को समझें और अधिक करुणामय दृष्टिकोण से सोचें। “हम अक्सर बिना सोचे खाते रहते हैं कि खाना कहाँ से आता है। जब आप पीड़ा को अपनी आँखों से देख लेते हैं-तो फिर अनदेखा नहीं कर पाते।”

कई प्रभावशाली प्रोजेक्ट्स का हिस्सा रह चुकी अनुस्मृति का मानना है कि इस बदलाव ने उनके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और गहरी शांति ला दी है। “अब मैं खुद को हल्का महसूस करती हूँ-शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और भावनात्मक रूप से,” वह मुस्कराते हुए कहती हैं। अभिनेत्री का यह कदम सिर्फ एक व्यक्तिगत बदलाव नहीं, बल्कि एक प्रेरक संदेश भी है—कि हमारी छोटी-छोटी जागरूक पसंदें भी बड़ा बदलाव ला सकती हैं, हमारे लिए, जानवरों के लिए और इस धरती के लिए।