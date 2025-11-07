बिहार की जनता ने बता दिया जंगलराज भेष बदलकर, कपड़े बदलकर और चेहरा बदलकर आना चाहता है, लेकिन हम उसे आने नहीं देंगे: अमित शाह

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने बिहार के जमुई में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा, अगर आपसे जरा भी गलती हुई और आप कमल छाप या तीर छाप से जरा भी इधर-उधर गए तो फिर से जंगलराज आने वाला है। जमुई को जंगलराज चाहिए क्या? कल ही चुनाव का पहला चरण समाप्त हुआ है।
जमुई। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने बिहार के जमुई में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा, अगर आपसे जरा भी गलती हुई और आप कमल छाप या तीर छाप से जरा भी इधर-उधर गए तो फिर से जंगलराज आने वाला है। जमुई को जंगलराज चाहिए क्या? कल ही चुनाव का पहला चरण समाप्त हुआ है। लालू-राहुल की पार्टी का सूपड़ा साफ हो गया है। जमुई में भी उनका खाता नहीं खुलना चाहिए। यहां की सभी चारों सीटें आपको NDA के खाते में डालनी हैं।
उन्होंने आगे कहा, बिहार की जनता ने चुनाव के पहले चरण में ही डंके की चोट पर ये ऐलान कर दिया है कि जंगलराज भेष बदलकर, कपड़े बदलकर और चेहरा बदलकर आना चाहता है, लेकिन हम उसे आने नहीं देंगे। एक जमाने में पूरा जमुई लाल खून और लाल आतंक से सना हुआ था। यहीं नक्सलवादियों ने अपना अड्डा बना रखा था। इस क्षेत्र पर उनका कब्जा था। 150 नक्सलियों में धनबाद-पटना एक्सप्रेस को हाईजैक किया और 3 यात्रियों की हत्या कर दी थी।
अमित शाह ने आगे कहा, गया, औरंगाबाद और जमुई में इनका ही दबदबा था। ये मोदी जी का ही काम है कि उन्होंने पूरे बिहार से नक्सलवाद को समाप्त कर दिया। बिहार के कुछ जिले ऐसे थे, जहां 3 बजे तक ही मतदान होता था। नक्सलवाद समाप्त हुआ और इस बार 5 बजे तक वोटिंग जो रही है। यहां का चोरमारा गांव, जो मुंगेर-जमुई बॉर्डर पर है, वो 25 साल के बाद नक्सलमुक्त हुआ है। लालू-राबड़ी के शासन में बारात आती थी, तो बारात के साथ ही उगाही के लिए कुछ लोग कट्टा लेकर आ जाते थे। फिरौती के लिए अपहरण और नरसंहार होते थे, 20 से ज्यादा नरसंहार बिहार में हुए। इस जंगलराज ने बिहार के कल-कारखाने और व्यापार बंद करवा दिया और बिहार को गरीब बनाने का काम किया।
साथ ही कहा, मगर नीतीश बाबू ने जंगलराज को समाप्त कर दिया है। मोदी जी ने 10 साल के अंदर बिहार के हर कोने में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर, रोड, पुल, पुलिया, बिजली के कारखाने, गन्ने की फैक्ट्रियां, इथेनॉल और खाद की फैक्ट्रियां लगाकर विकास की शुरुआत की है। अगले 5 साल बिहार को विकसित बनाने के 5 साल हैं। 550 साल पहले बाबर ने राम मंदिर को तोड़ा था।
तब से पहले मुगलों ने अटकाया, फिर अंग्रेजों ने अटकाया, फिर कांग्रेस ने अटकाया और फिर लालू ने अटकाया। आपने मोदी जी को 2019 में प्रधानमंत्री चुना, उन्होंने 2019 में ही भूमिपूजन किया और 2024 में प्राण प्रतिष्ठा करके जय श्रीराम कर दिया।
गृहमंत्री ने आगे कहा कि, हमारे बिहार में सीता माता का जन्म हुआ था। 2 माह पहले नीतीश बाबू और मैंने भूमिपूजन किया है और 2 साल के अंदर हम सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में 850 करोड़ की लागत से मां सीता का भव्य मंदिर बना देंगे। ये लालू प्रसाद और कांग्रेस मां सीता के मंदिर का विरोध कर रहे हैं। लेकिन, मैं आज जमुई की इस वीर भूमि से उनको बताकर जाता हूं कि कितना भी विरोध करो, हम भाजपा और NDA वाले मां सीता का भव्य मंदिर बनाकर रहेंगे।