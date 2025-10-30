छठ मैया का अपमान बिहार की जनता कभी नहीं करेगी सहन- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

  1. हिन्दी समाचार
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को मुजफ्फरपुर में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होने आरजेडी और कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि छठ मैया का अपमान बिहार की जनता कभी सहन नहीं करेगी। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी का बिना नाम लिए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि महागठबंधन के नेता छठ पूजा को गाली देने का काम कर रहे हैं।

पटना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने गुरुवार को मुजफ्फरपुर में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होने आरजेडी और कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि छठ मैया का अपमान बिहार की जनता कभी सहन नहीं करेगी। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी का बिना नाम लिए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि महागठबंधन के नेता छठ पूजा को गाली देने का काम कर रहे हैं। वह छठ पूजा को ड्रामा या नौटंकी बता रहे हैं। प्रधानमंत्री ने भावुक होते हुए कहा कि क्या ऐसा अपमान हिंदुस्तान की जनता सहेगी। क्या मेरी माताएं जो निर्जला उपवास करती हैं वो सहेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव (Former Chief Minister Lalu Prasad Yadav) के शासन काल को “कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुशासन और करप्शन से तुलना किया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि छठी मैया की जय-जयकार पूरे विश्व में हो रही है। वहीं कुछ लोग छठ पूजा का अपमान कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि छठी मैया का अपमान हर उस व्यक्ति का अपमान है जो छठ पूजा में आस्था रखता है। ये अपमान निर्जला व्रत (waterless fast) रखने वाली मां बहनों का भी है। पीएम मोदी ने सभा में आए लोगों से पूछा कि क्या ऐसे लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए या नहीं। उन्होंने आगे कहा कि छठ पूजा के इस अपमान को बिहार और छठी मैया की पूजा करने वाले लोग कभी नहीं भूलेंगे। चुनाव में अपने वोट से वे इसका जवाब देंगे।

