सुबह सात फेरे के बाद शाम को रिश्ता खत्म, आखिर ऐसा क्या हुआ कि दुल्हन ने ससुराल जाने से किया इनकार?

गगरेट। आमतौर पर ससुराल में असहज व्यवहार, दहेज की मांग, या लड़की द्वारा पहले से शादीशुदा होने का खुलासा जैसे कारणों से अकसर ऐसे मामले सामने आते हैं। लेकिन हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के अंबोटा से एक ऐसा मामला सुनने में आया है जिसने हर किसी को चौंका कर रख दिया है। यहां पर सुबह में बना शादी का रिश्ता शाम होते ही खत्म हो गया। दोनों पक्षों ने आपसी सहमति से अलग होने का फैसला कर लिया। यह फैसला पुलिस की मौजूदगी में लिया गया।

ससुराल जाने की बारी आई तो मुकरी दुल्हन

आपको बता दे कि युवक और युवती का विवाह बगलामुखी मंदिर में हुआ। विवाह संपन्न होने के बाद जब दुल्हन को ससुराल भेजने की बात हुई तो उसने वहां जाने से इन्कार कर दिया। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच विवाद खड़ा हो गया और मामला पुलिस तक पहुंच गया।

पुलिस की मौजूदगी में हुई बात

दोनों पक्षों के बीच पुलिस की मौजूदगी में काफी देर तक बात हुई। चर्चा के दौरान वर पक्ष का कहना था कि यदि विवाह के तुरंत बाद ही दुल्हन ससुराल जाने के लिए तैयार नहीं है, तो भविष्य में जीवन चलाना कठिन हो सकता है। उसके बाद काफी दोनों परिवारों ने आपसी सहमति से विवाह संबंध समाप्त करने का फैसला किया।

आखिर क्या है वजह

यह घटना पूरे क्षेत्र में महत्वपूर्ण चर्चा का विषय बनी हुई है। चर्चा इस बात की हो रही है कि आखिर क्यों दुल्हन ससुराल जाने से इन्कार कर रही है। हांलाकि इस संबंध में दोनों पक्षों ने सार्वजनिक रूप से कोई बयान नहीं दिया है। लेकिन मामले में पता चला है कि दुल्हन को नकली आभूषण दिए गए थे। दूल्हा पक्ष को दुल्हन पर पहले से संदेह था, इस कारण उन्होंने ऐसा किया। हाल ही में हिमाचल में लुटेरी दुल्हन के कई मामले सामने आए हैं। जिसमें शादी के बाद दुल्हन गहने लेकर फरार हो रही हैं। इसी संदेह में यह रिश्ता सात फेरों के बाद भी खत्म हो गया।