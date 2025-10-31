अभिनेता वरुण धवन की फिल्म है जवानी तो इश्क होना है की रिलीज डेट टली, जाने कब होगी रिलीज

मुंबई। अभिनेता वरुण धवन (actor varun dhawan) के प्रशंसकों को उनकी अगली रोमांटिक कॉमेडी देखने के लिए थोड़ा और इंतज़ार करना होगा। डेविड धवन द्वारा निर्देशित फिल्म है जवानी तो इश्क होना है (Hai Jawani Toh Ishq Hona hai) की रिलीज़ टाल दी गई है। यह फिल्म पहले दस अप्रैल 2026 को रिलीज़ होने वाली थी, अब यह फिल्म पांच जून 2026 को सिनेमाघरों में आएगी। फिल्म में मृणाल ठाकुर और पूजा हेगड़े भी हैं। निर्माताओं ने शुक्रवार को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक नए पोस्टर के साथ यह खबर साझा की है।

फिल्म में दिलचस्प बात यह है कि फिल्म का शीर्षक डेविड धवन की ब्लॉकबस्टर फिल्म बीवी नंबर वन (Biwi No. 1 movie) के हिट गाने इश्क सोना है से लिया गया है, जिसमें सलमान खान, करिश्मा कपूर और सुष्मिता सेन ने अभिनय किया था। फिल्म में मनीष पॉल, जिमी शेरगिल, मौनी रॉय, चंकी पांडे, राकेश बेदी और अली असगर भी प्रमुख भूमिकाओं में नज़र आएंगे। वरुण धवन हाल ही में जान्हवी कपूर के साथ रोमांटिक-कॉमेडी ‘सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी’ में नज़र आए थे। फिल्म में सान्या मल्होत्रा ​​और रोहित सराफ भी प्रमुख भूमिकाओं में हैं। दो अक्टूबर को सिनेमाघरों में प्रदर्शित हुई यह फिल्म दिल्ली के दो पूर्व प्रेमियों के इर्द-गिर्द घूमती है, जो अपने पुराने प्रेम को फिर से जगाने की कोशिश करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप कई मजेदार गड़बड़ियां और नए रिश्ते बनते हैं।