कांग्रेस जिला कार्यालय की छत गिराकर गेट पर लिखा श्री हरी कुटी निवास, कॉग्रेस कार्यकर्ताओं ने गेट पर पेंट कर लगाया ताला

मुरादाबाद:- जिला कांग्रेस पार्टी कार्यालय का विवाद थम नहीं रहा है. कभी नगर निगम द्वारा नोटिस तो कभी एक ज्वेलर्स द्वारा कब्ज़ा करने का मामला सामने आ रहा है. कांग्रेस जिला अध्यक्ष का आरोप है कि पार्टी कार्यालय की छत गिरा कर मुख्य मार्ग को बंद कर उसके गेट पर एक ज्वेलर्स ने अपना नाम लिखवा दिया. जिसकी जानकारी मिलने के बाद हम लोग पार्टी कार्यालय पहुचे और हम लोगों ने गेट पर अपना ताला लगा दिया. 70 साल से यह पार्टी कार्यालय हमारे पास है अब कुछ लोग प्रशासन के साथ मिलकर इस पर कब्जा करना चाह रहे हैं.

मुरादाबाद के गंज के चौराहे पर कांग्रेस जिला पार्टी का कार्यालय है. यह कार्यालय पिछले 70 साल से संचालित है. अब तक करीब 20 से अधिक कांग्रेस जिलाध्यक्ष इस कार्यालय में में अपना कार्यकाल पूरा कर चुके है. लेकिन कॉग्रेस जिलाध्यक्ष का आरोप है कि पिछले कुछ महीनों में कुछ लोग कांग्रेस पार्टी कार्यालय पर प्रशासन की मिली भगत से कब्जा करना चाह रहे है. कभी नगर निगम कार्यालय की हालत जर जर बताकर नोटिस दे देता है तो कोई अपनी सम्पत्ति बताने लगता है. हलाकि पूरा मामला कोर्ट में चल रहा है उसके बावजूद भी लोग इस पर कब्जा करने का पूरा प्रयास कर रहे है. बीते शनिवार को भी कुछ ऐसा ही हुआ दो दिन बाद मुरादाबाद में बारिश का सिलसिला थम गया रक्षाबंधन और छुट्टी का दिन सभी लोग त्यौहार में व्यस्त इसी मौके का फायदा उठाकर पार्टी कार्यालय के नीचे वी के ज्वेलर्स ने कुछ लोगों की मद्द्त से पार्टी कार्यालय की मद्द्त से छत गिरवा दी. छत गिरने से पार्टी कार्यालय पर ऊपर की तरफ जाने वाला रास्ता पूरी तरफ से बंद हो गया. और गेट पर श्री हरी कुटी निवास विनोद कुमार रस्तोगी व शशि रस्तोगी लिखवा दिया गया. जब इस बात की जानकारी कांग्रेस जिलाध्यक्ष विनोद गुम्बर को हुई तो वह अपने कार्यकर्ताओ के साथ पार्टी कार्यालय पहुंच कर कार्यालय के गेट पर बैठकर नारे बाजी करने लगे. जब इस बात की जानकारी प्रशासन को हुई तो गंज वाला रास्ता बंद कर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया. कांग्रेस कार्यकर्ताओ ने भी गेट पर अपना ताला लगाकर गेट पर लिखें नाम पर पेंट कर दिया. पुलिस के हाथ पैर तब फूल गए जब कांग्रेस कार्यकर्त्ता और भवन स्वामी आमने सामने आ गए और दोनों में तीखी बहस हो गयी. किसी तरह से दोनों को शांत कर कोतवाली लाया गया.

मौके पर पहुंची एडीएम सिटी ज्योति सिंह दोनों पक्षो की बात सुनकर कहा की दोनों पक्ष शांति व्यवस्था बनाये रखे दोनों पक्षो जो दावा कर रहे हैं उसकी जांच की जाएगी. वैसे भी यह मामला कोर्ट में चल रहा है जिसकी अगली सुनवाई 12 अगस्त को होनी है.

