एल्विश यादव के घर पर फायरिंग करने वाले शूटर को एनकाउंटर में लगी गोली, ईशू गांधी है आरोपी का नाम

Elvish Yadav House Firing Case: बीते 17 अगस्त को बिग बॉस शो विजेता और फेमस यूट्यूबर एल्विश यादव के घर पर कई राउंड ताबड़तोड़ फायरिंग की गयी थी। यह घटना मौके पर लगी सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई थी। इस मामले में फरीदाबाद पुलिस की क्राइम ब्रांच ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी शूटर को शुक्रवार तड़के गिरफ्तार किया है। इस दौरान एनकाउंटर में शूटर के पैर में गोली भी लगी है। आरोपी की पहचान इशांत उर्फ ईशू गांधी के रूप में हुई है।

जानकारी के अनुसार, फरीदाबाद सेक्टर 77 स्थित तिगांव रोड पर शुक्रवार तड़के 4 बजे क्राइम ब्रांच सेक्टर 30 की टीम ने एनकाउंटर के बाद एक बदमाश को धर दबोचा। पुलिस के साथ संघर्ष के दौरान उसके पैर में गोली लगी, जिससे वह घायल हो गया। वहीं, पुलिस ने बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। बताया जा रहा है कि एनकाउंटर के दौरान आरोपी ने ऑटोमैटिक पिस्टल से पुलिस पर आधा दर्जन से अधिक राउंड फायरिंग की। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में गोली शूटर के पैर में लगी।

एनकाउंटर में घायल आरोपी इशांत उर्फ ईशू गांधी फरीदाबाद का ही रहने वाला बताया जा रहा है। जिसे पुलिस ने गिरफ्तार करइलाज के लिए बीके अस्पताल में भर्ती कराया है। ईशू गांधी पर अपने एक साथी के साथ मिलकर गुरुग्राम में सेक्टर 57 स्थित घर एल्विश यादव के घर पर फायरिंग करने का आरोप है। बता दें कि एल्विश के घर पर 17 अगस्त की सुबह करीब साढ़े 5 से 6 बजे के बीच कई राउंड फायरिंग हुई थी। इस यूट्यूबर अपने घर पर नहीं थे।

इस फायरिंग की जिम्मेदारी ‘भाऊ गैंग’ ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में ली थी। पोस्ट में लिखा गया था, ‘‘आज एल्विश यादव के घर पर जो गोलियां चलाई गईं, वे हमारी ओर से चलाई गईं थीं। उसने सट्टेबाजी ऐप्स को बढ़ावा देकर कई घर बर्बाद कर दिए हैं। सट्टेबाजी को बढ़ावा देने वाले अन्य सोशल मीडिया हस्तियों को गोलियों या कॉल का सामना करना पड़ सकता है।’’