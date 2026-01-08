Sensex-Nifty Closing Bell : शेयर बाजार बड़ी गिरावट के साथ बंद, सेंसेक्स 780 अंक टूटा, निफ्टी 25900 के नीचे

भारतीय शेयर बाजार (Indian Stock Market) गुरुवार को लाल निशान पर बंद हुआ। बेंचमार्क सेंसेक्स (Benchmark Sensex) और निफ्टी (Nifty) में एक प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 780.18 अंक या 0.92 प्रतिशत गिरकर 84,180.96 अंक पर बंद हुआ।
नई दिल्ली। भारतीय शेयर बाजार (Indian Stock Market) गुरुवार को लाल निशान पर बंद हुआ। बेंचमार्क सेंसेक्स (Benchmark Sensex) और निफ्टी (Nifty) में एक प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 780.18 अंक या 0.92 प्रतिशत गिरकर 84,180.96 अंक पर बंद हुआ। वहीं 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 263.90 अंक या 1.01 प्रतिशत गिरकर 25,876.85 पर बंद हुआ। अमेरिकी डॉलर (US Dollar) के मुकाबले रुपया 8 पैसे गिरकर 89.95 (अस्थायी) पर बंद हुआ।