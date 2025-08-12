  1. हिन्दी समाचार
  2. टेलीविजन
  3. KBC 17: Kaun Banega Crorepati 17 में सुनाई देगी ऑपरेशन सिंदूर के पीछे की कहानी, इंडिपेंडेंस डे होगा बेहद खास

KBC 17: Kaun Banega Crorepati 17 में सुनाई देगी ऑपरेशन सिंदूर के पीछे की कहानी, इंडिपेंडेंस डे होगा बेहद खास

बिग बी अमिताभ बच्चन का शो ‘कौन बनेगा करोड़पति 17’ने 11 अगस्त को सोनी टीवी पर दस्तक दे दिया है। ग्रैंड प्रीमियर के मौके पर शो के 25th anniversary  को सेलिब्रेट किया गया। वहीं  मेकर्स ने अपकमिंग एपिसोड का प्रोमो वीडियो भी जारी कर दिया है। 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे के खास मौके पर भारतीय सेना की महिला ऑफिसर्स अमिताभ बच्चन की गेस्ट बनकर शो में आने वाली हैं।रोड़पति 17 के अपकमिंग एपिसोड का प्रोमो शेयर किया गया है ।

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

बिग बी अमिताभ बच्चन का शो ‘कौन बनेगा करोड़पति 17’ने 11 अगस्त को सोनी टीवी पर दस्तक दे दिया है। ग्रैंड प्रीमियर के मौके पर शो के 25th anniversary  को सेलिब्रेट किया गया। वहीं  मेकर्स ने अपकमिंग एपिसोड का प्रोमो वीडियो भी जारी कर दिया है। 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे के खास मौके पर भारतीय सेना की महिला ऑफिसर्स अमिताभ बच्चन की गेस्ट बनकर शो में आने वाली हैं।

पढ़ें :- नए कलेवर में आज से लौट रहा 'कौन बनेगा करोड़पति','अकल के साथ अकड़', कब-कहां देखें 'KBC 17' का पहला एपिसोड?

सुनााई ऑपरेशन सिंदूर के पीछे की कहानी

बता दें कौन बनेगा करोड़पति 17 के अपकमिंग एपिसोड का प्रोमो शेयर किया गया है । इस प्रोमो में भारतीय सेना तीनों महिला ऑफिसर्स हॉट सीट पर बैठी हैं। इस दौरान कर्नल सोफिया कुरैशी बताती हैं कि ऑपरेशन सिंदूर क्यों जरूरी था? वह कहती हैं, ‘पाकिस्तान ये करता चला आ रहा है। ये करना बनता था।’ विंग कमांडर व्योमिका सिंह कहती हैं, ‘रात को 1.5 बजे से लेकर डेढ़ बजे तक, 25 मिनट में खेल खत्म कर दिया।’इसी के साथ केबीसी 17 में ऑपरेशन सिंदूर के पीछे की कहानी सुनाई देगी।

शो में लगे भारत माता की जय के नारे

प्रोमो में आगे कमांडर प्रेरणा देवस्थली बताती हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के वक्त टारगेट को नेस्तनाबूद किया गया। आम पब्लिक को कोई भी नुकसान नहीं हुआ। कर्नल सोफिया कुरैशी कहती हैं, ‘ये एक नया भारत, नई सोच के साथ है।’ इसके बाद अमिताभ बच्चन भारत माता की जय के नारे लगवाते हैं।

पढ़ें :- 'बैन हों अश्लील फिल्में', बॉलीवुड पर बरसे अनिरुद्धाचार्य, अमिताभ-रणवीर को लिया टार्गेट

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा प्रोमो

कौन बनेगा करोड़पति 17 का प्रोमो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जिसे देखने के बाद ऑडियंस भी अपकमिंग एपिसोड को देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गई है। बता दें कि कौन बनेगा करोड़पति सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सोनी टीवी और सोनी लिव पर टेलीकास्ट हो रहा है।

 

 

पढ़ें :- Amitabh Bachchan की Don के डायरेक्टर चंद्रा बरोट ने दुनिया को कहा अलविदा
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Dhanush के साथ डेटिंग रूमर्स पर Mrunal Thakur ने तोड़ी चुप्पी, ‘मैं जानती हूं कि कुछ वक्त से हम दोनों..... बोली एक्ट्रेस

Dhanush के साथ डेटिंग रूमर्स पर Mrunal Thakur ने तोड़ी चुप्पी, ‘मैं...

KBC 17: Kaun Banega Crorepati 17 में सुनाई देगी ऑपरेशन सिंदूर के पीछे की कहानी, इंडिपेंडेंस डे होगा बेहद खास

KBC 17: Kaun Banega Crorepati 17 में सुनाई देगी ऑपरेशन सिंदूर के...

इस हफ्ते ओटीटी पर कई वेब सीरीज मचाएंगे धमाल

इस हफ्ते ओटीटी पर कई वेब सीरीज मचाएंगे धमाल

Bigg Boss 19: बिगबॉस 19 के लिए कंफर्म हुए अनुपमा के अनुज , पहले भी बन चुके हैं इस रियलिटी शो का हिस्सा

Bigg Boss 19: बिगबॉस 19 के लिए कंफर्म हुए अनुपमा के अनुज...

नए कलेवर में आज से लौट रहा 'कौन बनेगा करोड़पति','अकल के साथ अकड़', कब-कहां देखें 'KBC 17' का पहला एपिसोड?

नए कलेवर में आज से लौट रहा 'कौन बनेगा करोड़पति','अकल के साथ...

डायरेक्टर ने एक्ट्रेस जैस्मिन भसीन को होटल में बुलाया, उसने कमरा बंद किया और नशे में धुत होकर फिर मेरे साथ...

डायरेक्टर ने एक्ट्रेस जैस्मिन भसीन को होटल में बुलाया, उसने कमरा बंद...