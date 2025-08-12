KBC 17: Kaun Banega Crorepati 17 में सुनाई देगी ऑपरेशन सिंदूर के पीछे की कहानी, इंडिपेंडेंस डे होगा बेहद खास

बिग बी अमिताभ बच्चन का शो ‘कौन बनेगा करोड़पति 17’ने 11 अगस्त को सोनी टीवी पर दस्तक दे दिया है। ग्रैंड प्रीमियर के मौके पर शो के 25th anniversary को सेलिब्रेट किया गया। वहीं मेकर्स ने अपकमिंग एपिसोड का प्रोमो वीडियो भी जारी कर दिया है। 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे के खास मौके पर भारतीय सेना की महिला ऑफिसर्स अमिताभ बच्चन की गेस्ट बनकर शो में आने वाली हैं।

सुनााई ऑपरेशन सिंदूर के पीछे की कहानी

बता दें कौन बनेगा करोड़पति 17 के अपकमिंग एपिसोड का प्रोमो शेयर किया गया है । इस प्रोमो में भारतीय सेना तीनों महिला ऑफिसर्स हॉट सीट पर बैठी हैं। इस दौरान कर्नल सोफिया कुरैशी बताती हैं कि ऑपरेशन सिंदूर क्यों जरूरी था? वह कहती हैं, ‘पाकिस्तान ये करता चला आ रहा है। ये करना बनता था।’ विंग कमांडर व्योमिका सिंह कहती हैं, ‘रात को 1.5 बजे से लेकर डेढ़ बजे तक, 25 मिनट में खेल खत्म कर दिया।’इसी के साथ केबीसी 17 में ऑपरेशन सिंदूर के पीछे की कहानी सुनाई देगी।

शो में लगे भारत माता की जय के नारे

प्रोमो में आगे कमांडर प्रेरणा देवस्थली बताती हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के वक्त टारगेट को नेस्तनाबूद किया गया। आम पब्लिक को कोई भी नुकसान नहीं हुआ। कर्नल सोफिया कुरैशी कहती हैं, ‘ये एक नया भारत, नई सोच के साथ है।’ इसके बाद अमिताभ बच्चन भारत माता की जय के नारे लगवाते हैं।

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा प्रोमो

कौन बनेगा करोड़पति 17 का प्रोमो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जिसे देखने के बाद ऑडियंस भी अपकमिंग एपिसोड को देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गई है। बता दें कि कौन बनेगा करोड़पति सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सोनी टीवी और सोनी लिव पर टेलीकास्ट हो रहा है।