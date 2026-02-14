AI के जरिये X पर लाइक्स, रीट्वीट्स और फ़ॉलोवर्स बढ़ाने की नहीं चलेगी चालाकी, प्लेटफॉर्म उठाने जा रहा बड़ा कदम

X New Guideline : एलन मस्क के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर हाल ही में यूज़र्स की ओर से अपना एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए AI के इस्तेमाल का मामला सामने आया है। दरअसल, लाइक्स, रीट्वीट्स, रिप्लाई, व्यूज़ और फ़ॉलो को आर्टिफ़िशियली बढ़ाने के लिए अक्सर बॉट्स, ऑटोमेटेड स्क्रिप्ट्स, क्लिक फ़ार्म्स या पेड सर्विसेज़ से जेनरेट होते हैं। एक्स भी इस समस्या का सामना कर रहा है, और नकली एंगेजमेंट से निपटने के लिए, एक्स ने एक नई घोषणा की है।

एक्स के प्रोडक्ट हेड निकिता बेयर ने घोषणा की है कि एक्स प्लेटफॉर्म पर ऑटोमेशन और स्पैम के लिए बेहतर डिटेक्शन रोल आउट किया जा रहा है। यह पता चला है कि अगर कोई इंसान स्क्रीन पर टैप नहीं कर रहा है, तो अकाउंट और उससे जुड़े सभी अकाउंट सस्पेंड हो सकते हैं, भले ही आप सिर्फ़ बॉट एक्सपेरिमेंट की तरह एक्सपेरिमेंट कर रहे हों। यूज़र्स को सलाह दी जाती है कि वे अपने बॉट प्लग इन न करें, और अगर यह बहुत ज़रूरी है, तो उन्हें ऑफिशियल API इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है।

कमेंट सेक्शन में आगे, निकिता ने बताया है कि कोई भी तरह की स्क्रैपिंग या ऑटोमेटेड सर्च अभी पकड़ी जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि बढ़ते आर्टिफिशियल एंगेजमेंट के मामलों के खिलाफ़ बाद में और अपडेट जारी किए जाएंगे।