वोट चोरी की सच्चाई अब देश के सामने, यह लड़ाई राजनीतिक नहीं-यह लोकतंत्र, संविधान और ‘एक व्यक्ति, एक वोट’ के अधिकार की रक्षा की: राहुल गांधी

नई दिल्ली। संसद से चुनाव आयोग के कार्यालय तक मार्च निकाल रहे कई सांसदों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। इसमें कांग्रेस सांसद और नेता विपक्ष राहुल गांधी, अखिलेश यादव समेत अन्य नेता शामिल हैं। दिल्ली पुलिस की ओर से इन नेताओं को बसों में ले जाया जा रहा है। उन्हें सेंट्रल दिल्ली से बाहर जाकर छोड़ा जा रहा है। हिरासत में लिए जाने के बाद राहुल गांधी का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा, यह लड़ाई राजनीतिक नहीं-यह लोकतंत्र, संविधान और ‘एक व्यक्ति, एक वोट’ के अधिकार की रक्षा की लड़ाई है।

राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, आज जब हम चुनाव आयोग से मिलने जा रहे थे, INDIA गठबंधन के सभी सांसदों को रोका गया और हिरासत में ले लिया गया। वोट चोरी की सच्चाई अब देश के सामने है। यह लड़ाई राजनीतिक नहीं-यह लोकतंत्र, संविधान और ‘एक व्यक्ति, एक वोट’ के अधिकार की रक्षा की लड़ाई है। एकजुट विपक्ष और देश का हर मतदाता मांग करता है: साफ़-सुथरी वोटर लिस्ट। और, ये हक़ हम हर हाल में लेकर रहेंगे।

वहीं, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि, अगर सरकार हमें चुनाव आयोग तक पहुंचने नहीं देती, तो हमें समझ नहीं आता उसे किस बात का डर है? इस मार्च में सभी सांसद थे, हम शांतिपूर्ण ढंग से मार्च निकाल रहे थे। हम चाहते थे कि चुनाव आयोग सभी सांसदों को बुलाता, हम मीटिंग करते और अपना-अपना पक्ष रखते, लेकिन चुनाव आयोग कह रहा है कि सिर्फ 30 मेंबर आएं। ऐसा कैसे संभव है?