  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. नए भारत की संस्कृति ,साहस और शौर्य से विश्व अचंभित : शिवप्रताप शुक्ल

नए भारत की संस्कृति ,साहस और शौर्य से विश्व अचंभित : शिवप्रताप शुक्ल

यह सनातन भारत का सिंदूरी शौर्य पथ है जो नए भारत को विश्व के सामने स्वयं को प्रस्तुत कर रहा है। संस्कृति पर्व पत्रिका ने जिस ढंग से ऑपरेशन सिंदूर पर आधारित अंक को संयोजित किया है, वह इस नए भारत के शौर्य एवं पराक्रम का दस्तावेज है।

By अनूप कुमार 
Updated Date

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Lucknow News : 5 वर्ष तक के बच्चों का अब घर बैठे बनेगा आधार कार्ड, डाक विभाग ने नई डोरस्टेप सेवा शुरू की

Lucknow News : 5 वर्ष तक के बच्चों का अब घर बैठे...

नए भारत की संस्कृति ,साहस और शौर्य से विश्व अचंभित : शिवप्रताप शुक्ल

नए भारत की संस्कृति ,साहस और शौर्य से विश्व अचंभित : शिवप्रताप...

NAUATANWA:ठेले पर पिता की अर्थी, उठे इंसानियत के हाथ

NAUATANWA:ठेले पर पिता की अर्थी, उठे इंसानियत के हाथ

सीपीआईएम पूर्व सांसद सुभाषनी अली का बयान पहले भी बूथ केप्चेरिंग हुआ करती थी. दबंग गरीबो को बूथ से भगा देते हैं. अब राज्यों में वोट बढ़ाकर और काट कर हो रही हैं वोट चोरी

सीपीआईएम पूर्व सांसद सुभाषनी अली का बयान पहले भी बूथ केप्चेरिंग हुआ...

पीएम मोदी की फ़र्ज़ी डिग्री से ध्यान भटकाने के लिए सौरभ भारद्वाज के घर ईडी ने मारा छापा : वंशराज दुबे

पीएम मोदी की फ़र्ज़ी डिग्री से ध्यान भटकाने के लिए सौरभ भारद्वाज...

सीएम योगी के गढ़ में दहाड़े संजय निषाद, बोले- अगर BJP को लगता है हमसे फायदा नहीं, तो तोड़ दे गठबंधन

सीएम योगी के गढ़ में दहाड़े संजय निषाद, बोले- अगर BJP को...